Как Дима Марков помогал наркозависимым и каким будет реабилитационный центр его имени

Еще им кажется, что реабилитация — это быстро и просто . У нас есть мальчишка, он находится в центре уже месяцев восемь. У него тяжелый бэкграунд, мама в употреблении, тотально дисфункциональная семья. Когда мы его отправляли, он говорил: «Ну ладно, так и быть», хотя на самом деле у него был еще только один вариант — психиатрическая клиника. И мы с ним договорились: если он сделает личный выбор употреблять наркотики и умереть от них под забором, я его заберу. Через два месяца мне звонит его консультант и говорит, что он хочет уехать из центра, потому что якобы у нас есть такой уговор. Мы созвонились с парнем, я спросила, правда ли, что он выбрал умереть из‑за наркотиков. Он ответил: «Нет, я просто выздоровел». Я сказала, что если он этот выбор все же не сделал, то должен остаться. Потом мы обсудили это с консультантом. Он рассказал, что было забавно наблюдать за его внутренними торгами — парень ходил по комнате и бубнил: «Надо было сказать, что я сделал выбор, она бы меня забрала. Но блин, я бы ее обманул, так нечестно». Так он весь день метался, и все же остался. Недавно мы общались, и теперь он рад, что у него хватило на это сил. Он чувствует себя другим человеком, ему больше не нужны седативные таблетки, он нормально разговаривает. Но изначально в процесс реабилитации он заходил через силу.