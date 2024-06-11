Криштиану Роналду установил рекорд по числу матчей на высшем уровне

Португальский футболист Криштиану Роналду установил мировой рекорд по числу сыгранных на высшем уровне матчей. Об этом сообщила Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).
Организация подсчитала, что Роналду провел за свою карьеру 1226 игр. Из них 698 были на чемпионатах Португалии, Англии, Испании, Италии и Саудовской Аравии, еще 101 — в кубковых турнирах этих стран и матчах за Суперкубок.
Кроме того, Роналду сыграл в 220 матчах на международных клубных турнирах и провел 207 игр в составе национальной сборной. По общему числу встреч он обошел бразильского вратаря Рожерио Сени, предыдущего рекордсмена.
В феврале 2024 года Роналду лишился одного рекорда. 17-летний бразилец Эндрик забил первые два гола за национальную сборную за 49 игровых минут. У Роналду в свое время ушло на это 529 минут (а у Пеле — 64).