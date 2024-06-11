Криштиану Роналду установил рекорд по числу матчей на высшем уровне

В 2023 году Роналду установил еще один рекорд: футболист забил 850-й официальный гол в своей карьере. До этого игрок попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокооплачиваемый спортсмен и стал рекордсменом по числу подписчиков в инстаграме.