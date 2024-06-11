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Криштиану Роналду установил рекорд по числу матчей на высшем уровне

Сегодня в 00:24
Фото: cristiano

Португальский футболист Криштиану Роналду установил мировой рекорд по числу сыгранных на высшем уровне матчей. Об этом сообщила Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

Организация подсчитала, что Роналду провел за свою карьеру 1226 игр. Из них 698 были на чемпионатах Португалии, Англии, Испании, Италии и Саудовской Аравии, еще 101 — в кубковых турнирах этих стран и матчах за Суперкубок.

Кроме того, Роналду сыграл в 220 матчах на международных клубных турнирах и провел 207 игр в составе национальной сборной. По общему числу встреч он обошел бразильского вратаря Рожерио Сени, предыдущего рекордсмена.

В 2023 году Роналду установил еще один рекорд: футболист забил 850-й официальный гол в своей карьере. До этого игрок попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокооплачиваемый спортсмен и стал рекордсменом по числу подписчиков в инстаграме.

В феврале 2024 года Роналду лишился одного рекорда. 17-летний бразилец Эндрик забил первые два гола за национальную сборную за 49 игровых минут. У Роналду в свое время ушло на это 529 минут (а у Пеле — 64).

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