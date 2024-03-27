17-летний бразильский футболист побил рекорд Пеле и Роналдо в матчах за сборную

17-летний бразильский футболист Эндрик побил рекорд легендарных Пеле и Роналдо, забив свои первые два гола за национальную сборную всего за 49 игровых минут. Об этом сообщил Diario Madridista.
Спортсмен отличился в двух матчах за команду. 23 марта он забил в товарищеской встрече со сборной Англии, а 26 марта — в игре с командой Испании. В первом случае Эндрик также стал самым юным автором гола в сборной Бразилии в XXI веке.
В состав команды страны футболист вошел недавно: его первый опыт игры за сборную состоялся в ноябре. Тогда он дебютировал в финале матчей с Колумбией и Аргентиной, проходивших в рамках отбора на Чемпионат мира 2026 года.
Спустя суммарные 49 минут на поле на счету Эндрика оказались первые два забитых мяча. На аналогичное достижение у Пеле в свое время ушло 64 минуты, а у Роналдо — 529.
На клубном уровне Эндрик в данный момент выступает за бразильский футбольный клуб «Палмейрас», однако уже в июле 2024 года он перейдет в испанский «Реал». О трансфере спортсмена команда объявила в декабре 2022 года.