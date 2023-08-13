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Роналду установил новый рекорд в инстаграме*. На него подписались более 600 млн человек

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:29

Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, кто набрал более 600 млн подписчиков в инстаграме*.

Рекорд был достигнут после того, как в ноябре 2022 года футболист преодолел рубеж в 500 млн подписчиков. Тогда аудитория выросла после публикации совместной фотосессии с аргентинским игроком Лионелем Месси.

Роналду активно публикует посты в соцсети. По данным Social Blade, с мая прошлого года он набрал более 150 млн подписчиков.

Второе место в списке самых популярных пользователей в инстаграме занимает Месси с 482 млн подписчиков. На третьем месте находится Селена Гомес (427 млн), на четвертом — индийский крикетчик Вират Кохли (256 млн), а на пятом — тиктокер Хаби Лейм (80 млн).

* Meta признана в России экстремистской организацией, деятельность ее сервиса Instagram в стране запрещена.

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