Криштиану Роналду забил свой 850-й гол. Это максимум за всю историю футбола

Для Роналду это уже третий рекорд за последние два месяца. В июле он попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокооплачиваемый спортсмен в 2023 году. До 1 мая 2023 года он заработал 136 млн долларов. Криштиану Роналду побил рекорд Месси, который был самым высокооплачиваемым спортсменом 2022 года с примерно 130 млн долларов.