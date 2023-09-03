Криштиану Роналду забил свой 850-й гол. Это максимум за всю историю футбола

Португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий сейчас за клуб «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, забил 850-й официальный гол в своей карьере в матче против «Аль‑Хазема». Об этом спортсмен сам сообщил в своем твиттере.
«Еще одно великолепное командное выступление! <…> 850 голов за карьеру — и это еще не конец», — написал Роналду.
Криштиану Роналду все еще сохраняет за собой лидерство в рейтинге лучших бомбардиров в истории футбола — никому еще не удавалось забросить 850 мячей в официальных матчах. На второй строчке списка сейчас находится Лионель Месси с 818 голами.
Для Роналду это уже третий рекорд за последние два месяца. В июле он попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокооплачиваемый спортсмен в 2023 году. До 1 мая 2023 года он заработал 136 млн долларов. Криштиану Роналду побил рекорд Месси, который был самым высокооплачиваемым спортсменом 2022 года с примерно 130 млн долларов.
В августе футболист установил рекорд по числу подписчиков в инстаграме*. За все время на него подписалось более 600 млн человек, и это максимум для соцсети. Следом за Роналду в списке самых популярных пользователей вновь идет Месси (482 млн подписчиков).
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