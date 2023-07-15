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Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса за рекордный доход в 2023 году

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:25

Португальского футболиста Криштиану Роналду внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого высокооплачиваемого спортсмена в 2023 году, сообщается на сайте организации. До 1 мая 2023 года он заработал 136 млн долларов.

Роналду побил рекорд футболиста Лионеля Месси, который был самым высокооплачиваемым спортсменом 2022 года с примерно 130 млн долларов. На футбольном поле Роналду заработал 46 млн долларов, а за его пределами — еще 90 млн, выяснял Forbes.

В январе 2023 года Роналду ушел в команду Саудовской Аравии «Аль-Наср», где получил выгодный контракт, который почти удвоил его зарплату до примерно 75 млн долларов. В дополнение к своему пожизненному контракту с Nike футболист зарабатывает деньги на своих товарах бренда CR7.

В 2018 году Роналду заработал на одной только рекламе в своем инстаграме* 44,1 млн евро: всего было 49 спонсорских постов по цене около 900 тыс. евро за каждый.

Следом за Роналду и Мессии в рейтинге идут французский футболист Килиан Мбаппе (120 млн долларов), американский баскетболист Леброн Джеймс (119 млн), мексиканский боксер Сауль Альварес (110 млн).

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Криштиану РоналдуЛионель МессиКилиан МбаппеДжеймс Леброн
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