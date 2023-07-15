Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса за рекордный доход в 2023 году

В январе 2023 года Роналду ушел в команду Саудовской Аравии «Аль-Наср», где получил выгодный контракт, который почти удвоил его зарплату до примерно 75 млн долларов. В дополнение к своему пожизненному контракту с Nike футболист зарабатывает деньги на своих товарах бренда CR7.