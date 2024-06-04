Путин назначил Шойгу координатором в сфере ОПК

Владимир Путин поручил секретарю Совбеза Сергею Шойгу координировать работу в сфере оборонно-промышленного комплекса. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства.
«Поскольку вопросы такие разноплановые — нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники, — здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности», — цитирует его слова ТАСС.
Сергей Шойгу, возглавлявший Минобороны с ноября 2012 года, не вошел в новое правительство. Вместо него министром обороны был назначен Андрей Белоусов, бывший до этого первым зампредом правительства.
Путин назначил экс-министра секретарем Совбеза и своим замом в комиссии по ВПК. Шойгу отмечал, что его главной задачей остается военная операция, а также производство боеприпасов и военной техники. На новой должности чиновник будет курировать Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству, которую в мае вывели из‑под Минобороны — теперь она подчиняется напрямую президенту.
В конце апреля, незадолго до формирования нового кабмина, был задержан замминистра обороны Тимур Иванов. Его подозревают в получении особо крупной взятки в размере более 1 млрд рублей. Чиновнику грозит до 15 лет тюрьмы. В следующем месяце — тоже по обвинениям во взяточничестве — были арестованы глава управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов и замначальника Генштаба Вадим Шамарин.