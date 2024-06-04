Путин назначил Шойгу координатором в сфере ОПК

В конце апреля, незадолго до формирования нового кабмина, был задержан замминистра обороны Тимур Иванов. Его подозревают в получении особо крупной взятки в размере более 1 млрд рублей. Чиновнику грозит до 15 лет тюрьмы. В следующем месяце — тоже по обвинениям во взяточничестве — были арестованы глава управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов и замначальника Генштаба Вадим Шамарин.