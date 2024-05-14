Арестован глава управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов

Обновлено сегодня в 10:48

Следственный комитет подтвердил арест Кузнецова. Как утверждают следователи, в 2021–2023 годах он получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.

Газета «Коммерсант» добавляет, что, по ее информации, за деньги Кузнецов назначал людей на определенные должности.

Представительница СК отметила, что в ходе обысков у чиновника были обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.