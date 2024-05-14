Арестован глава управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов

В Подмосковье был задержан начальник управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Сначала об этом сообщили телеграм-каналы, затем эту информацию подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах.
«Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ. Следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявил агентству собеседник.
По его сведениям, на рабочем месте Кузнецова, а также в его доме был проведен обыск. Подробностей уголовного дела источник не раскрыл.
По информации «Коммерсанта», Кузнецова все-таки арестовали, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По статье ему грозит до 15 лет колонии.
Brief уточняет, что расследование ведет Главное военно-следственное управление Следственного комитета.
Телеграм-канал «Рыбарь», связанный с Минобороны, отмечает, что «под внимание следствия попала деятельность Кузнецова на посту главы службы защиты гостайны». Эту должность генерал-лейтенант занимал в течение 8 лет, в управление кадров он перешел лишь год назад.
Как пишет телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», Кузнецова задержали прямо в постели: «Контрразведчики пришли за генералом во всеоружии и действовали нарочито жестко. Около 5 часов утра 13 мая силовики в балаклавах и с ломами „вынесли“ ворота и окна в особняке главного военного кадровика в Истринском районе».
23 апреля был задержан замминистра обороны России Тимур Иванов. Его подозревают в получении особо крупной взятки. Он курировал строительство и реконструкцию объектов Минобороны, отвечал за восстановление Мариуполя, жилищное и медицинское обеспечение армии, военную ипотеку.
Вчера стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу не попадет в новый состав правительства. В кресле его сменит вице-премьер Андрей Белоусов. Шойгу же перейдет на пост секретаря Совбеза.