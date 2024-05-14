Арестован глава управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов

Сегодня в 09:35
Фото: Министерство обороны России
Обновлено сегодня в 10:48

Следственный комитет подтвердил арест Кузнецова. Как утверждают следователи, в 2021–2023 годах он получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.

Газета «Коммерсант» добавляет, что, по ее информации, за деньги Кузнецов назначал людей на определенные должности.

Представительница СК отметила, что в ходе обысков у чиновника были обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

В Подмосковье был задержан начальник управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Сначала об этом сообщили телеграм-каналы, затем эту информацию подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ. Следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявил агентству собеседник.

По его сведениям, на рабочем месте Кузнецова, а также в его доме был проведен обыск. Подробностей уголовного дела источник не раскрыл.

Forbes обращает внимание, что в картотеке 235-го гарнизонного военного суда появилась карточка дела полного тезки задержанного. В ней сказано, что следствие просит арестовать мужчину, однако не содержится информации о решении суда, которое должны были вынести 13 мая.

По информации «Коммерсанта», Кузнецова все-таки арестовали, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По статье ему грозит до 15 лет колонии.

Brief уточняет, что расследование ведет Главное военно-следственное управление Следственного комитета.

Телеграм-канал «Рыбарь», связанный с Минобороны, отмечает, что «под внимание следствия попала деятельность Кузнецова на посту главы службы защиты гостайны». Эту должность генерал-лейтенант занимал в течение 8 лет, в управление кадров он перешел лишь год назад.

Как пишет телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», Кузнецова задержали прямо в постели: «Контрразведчики пришли за генералом во всеоружии и действовали нарочито жестко. Около 5 часов утра 13 мая силовики в балаклавах и с ломами „вынесли“ ворота и окна в особняке главного военного кадровика в Истринском районе».

23 апреля был задержан замминистра обороны России Тимур Иванов. Его подозревают в получении особо крупной взятки. Он курировал строительство и реконструкцию объектов Минобороны, отвечал за восстановление Мариуполя, жилищное и медицинское обеспечение армии, военную ипотеку.

Вчера стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу не попадет в новый состав правительства. В кресле его сменит вице-премьер Андрей Белоусов. Шойгу же перейдет на пост секретаря Совбеза.

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