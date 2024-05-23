Замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина задержали по делу о махинациях

В 2020 году прошлого заместителя начальника Генштаба Халила Арсланова также арестовали по делу о махинациях и коррупции при поставках оборудования в Вооруженные силы. Его обвинили в получении взятки и в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму около 6,7 млрд рублей.