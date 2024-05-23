Замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина задержали по делу о махинациях

Замначальника Генштаба и начальник Главного управления связи Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Вадим Шамарин задержан по уголовному делу о предполагаемых махинациях, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его информации, у генерала прошел обыск, а самого Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Дело рассматривает 235-й гарнизонный военный суд. В суде уточнили, что Шамарина арестовали на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
В 2020 году прошлого заместителя начальника Генштаба Халила Арсланова также арестовали по делу о махинациях и коррупции при поставках оборудования в Вооруженные силы. Его обвинили в получении взятки и в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму около 6,7 млрд рублей.
По делу о получении взятки в особо крупном размере также были задержаны заместитель министра обороны Тимур Иванов и начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Иванова обвиняют в получении взятки на 1,185 млрд рублей, а Кузнецова — 30,5 млн рублей.