Путин предложил Андрея Белоусова на пост министра обороны

Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова, занимавшего пост первого заместителя председателя правительства, на должность министра обороны в новой структуре кабмина РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале Совета Федерации.
Ранее Белоусов работал замминистра и министром экономического развития РФ. Он имеет экономическое образование.
Полный список кандидатур, предложенных Путиным:
- на должность министра внутренних дел — Владимир Колокольцев;
- на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Александр Куренков;
- на должность министра иностранных дел — Сергей Лавров;
- на должность министра обороны — Андрей Белоусов;
- на должность министра юстиции — Константин Чуйченко;
- на должность директора Службы внешней разведки — Сергей Нарышкин;
- на должность директора Федеральной службы безопасности — Александр Бортников;
- на должность директора Федеральной службы войск национальной гвардии —Виктор Золотов;
- на должность директора Федеральной службы охраны — Дмитрий Кочнев;
- на должность начальника Главного управления специальных программ президента — Александр Линц.
В конце апреля в отставку с должности замминистра обороны отправили Тимура Иванова после задержания по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для совершения преступления — «получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны».