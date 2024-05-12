Путин предложил Андрея Белоусова на пост министра обороны

Сегодня в 21:26
Фото: government.ru

Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова, занимавшего пост первого заместителя председателя правительства, на должность министра обороны в новой структуре кабмина РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале Совета Федерации.

Ранее пресс-служба кабмина сообщала, что Белоусов перейдет «на новое место работы» и не войдет в новый состав. Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза, экс-министр обороны занял место Николая Патрушева.

Ранее Белоусов работал замминистра и министром экономического развития РФ. Он имеет экономическое образование.

Полный список кандидатур, предложенных Путиным:

  • на должность министра внутренних дел — Владимир Колокольцев; 
  • на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Александр Куренков; 
  • на должность министра иностранных дел — Сергей Лавров; 
  • на должность министра обороны — Андрей Белоусов; 
  • на должность министра юстиции — Константин Чуйченко; 
  • на должность директора Службы внешней разведки — Сергей Нарышкин; 
  • на должность директора Федеральной службы безопасности — Александр Бортников; 
  • на должность директора Федеральной службы войск национальной гвардии —Виктор Золотов; 
  • на должность директора Федеральной службы охраны — Дмитрий Кочнев; 
  • на должность начальника Главного управления специальных программ президента — Александр Линц. 

В конце апреля в отставку с должности замминистра обороны отправили Тимура Иванова после задержания по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для совершения преступления — «получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны».

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