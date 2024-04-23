В России задержали замминистра обороны. Его подозревают в получении взятки

Сегодня в 21:42
Фото: Минобороны

Следователи задержали заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Иванова подозревают в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК). Заместителю министра грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Как отмечает Baza, Иванов курировал строительство и реконструкцию объектов Минобороны, отвечал за восстановление Мариуполя, жилищное и медицинское обеспечение армии, военную ипотеку.

По данным ТАСС, следствие подозревает его в получении взятки не менее 1 млн рублей. Других подробностей уголовного дела СК пока не сообщает.

Владимиру Путину доложили о задержании замминистра, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу», — добавил он.

Несмотря на это, Иванов присутствовал на сегодняшней коллегии Минобороны, что подтверждается фотографиями ведомства, на которые обратил внимание РБК.

Тимур Иванов стал замминистра обороны в мае 2016 года. До этого он был был зампредседателя Правительства Московской области и гендиректором АО «Оборонстрой», подведомственного Минобороны. В 1999–2012 годах Иванов работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса.

Forbes называл Иванова одним из богатейших силовиков России. За 2018 год его семейный доход, по данным издания, составил более 136 млн рублей.

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