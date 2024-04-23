В России задержали замминистра обороны. Его подозревают в получении взятки

Тимур Иванов стал замминистра обороны в мае 2016 года. До этого он был был зампредседателя Правительства Московской области и гендиректором АО «Оборонстрой», подведомственного Минобороны. В 1999–2012 годах Иванов работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса.