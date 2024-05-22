Против Дидди подали шестой иск о сексуальном насилии. Netflix уже купил сериал об обвинениях

Против рэпера Пи Дидди (Шона Комбса) подали уже шестой за полгода иск о сексуальном насилии. Это случилось в тот же день, когда стало известно, что Netflix выпустит документальный сериал об обвинениях в адрес музыканта, сообщил Forbes.
На Комбса пожаловалась бывшая модель Кристал Маккинни. Она заявила, что артист в 2003 году принудил ее к оральному сексу в своей нью-йоркской студии. На тот момент Маккинни было 23 года.
Девушка утверждает, что в вечер инцидента ее пригласили на студию, где вынудили употреблять алкоголь и марихуану. По мнению Кристал, в ее напитки были подмешаны какие‑то наркотические вещества.
Когда Маккинни опьянела, Дидди, по словам экс-модели, отвел ее в ванную комнату и начал целовать против ее воли. Затем рэпер «прижал ее голову к своей промежности» и велел ей «отсосать».
Согласно заявлению Маккинни, когда она отказалась от орального секса с музыкантом, тот применил к ней физическую силу. Вскоре после этого модель потеряла сознание. Очнулась она уже в такси.
Дидди и его юристы пока не прокомментировали иск Маккинни. Ранее против Дидди подали иски его бывшая девушка Кэсси Вентура, еще три женщины и музыкальный продюсер Родни Джонс-мл., известный как Lil Rod. Музыканта обвинили о сексуальном насилии, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и публикации интимных видео из мести.
В декабре 2023 года рэпера 50 Cent объявил, что его продюсерская компания выпустит документальный проект о Комбсе и обвинениях в его адрес. У сериала пока нет названия. Сколько в нем будет эпизодов, также еще неясно.