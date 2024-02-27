Экс-продюсер Дидди обвинил рэпера в домогательствах

Бывший продюсер рэпера Пи Дидди, настоящее имя которого Шон Комбс, обвинил артиста в домогательствах. Об этом сообщил Hypebeast.
Родни Джонс, также известный как Лил Род, заявил, что музыкант принудил его к интимной связи с секс-работницами, постоянно некорректно прикасался к нему и однажды накачал его наркотиками.
По словам Джонса, после инцидента с наркотиками он проснулся обнаженным в одной постели с Комбсом и двумя секс-работницами. Кроме того, Дидди, как утверждает Джонс, заставлял продюсера работать в ванной, пока рэпер принимал душ.
Лил Род заявил, что не хотел выполнять требования Комбса, но тот угрожал ему причинением телесных повреждений и запугивал. Теперь продюсер требует от рэпера компенсацию в 30 млн долларов.
Джонс выдвинул иск против самого Пи Дидди, его 29-летнего сына Джастина, а также главы его администрации Кристины Хоррам, гендиректора Universal Music Group сэра Люсиана Грейнджа и экс-гендиректора Motown Records Эфиопии Хабтемариам.
Ранее в адрес Дидди уже звучали обвинения в сексуализированном насилии. В частности, музыканта вместе с президентом Bad Boy Entertainment Харви Пьером обвинили в групповом изнасиловании 17-летней девушки. Как следует из материалов дела, в 2003 году «Дидди» и его сообщники «накачали девушку большим количеством наркотиков и алкоголя» и изнасиловали, пока она была без сознания.