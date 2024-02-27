Экс-продюсер Дидди обвинил рэпера в домогательствах

Ранее в адрес Дидди уже звучали обвинения в сексуализированном насилии. В частности, музыканта вместе с президентом Bad Boy Entertainment Харви Пьером обвинили в групповом изнасиловании 17-летней девушки. Как следует из материалов дела, в 2003 году «Дидди» и его сообщники «накачали девушку большим количеством наркотиков и алкоголя» и изнасиловали, пока она была без сознания.