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Шона Комбса обвинили в групповом изнасиловании 17-летней девушки

Александр Голиков
Сегодня в 10:13

Рэпера и продюсера Шона «Пи Дидди» Комбса обвинили в групповом изнасиловании 17-летней девушки в 2003 году, передает Variety. Это уже четвертый иск, касающийся сексуализированного насилия, который выдвинули против певца за последние недели.

Девушка, фигурирующая в деле под псевдонимом Джейн Доу, рассказала, что в 2003 году ее на частном самолете доставили из Мичигана в студию рэпера в Нью-Йорке, где ее изнасиловали три человека, включая самого Комбса и Харви Пьера, президента Bad Boy Entertainment.

Согласно иску, «Пи Дидди» и его сообщники «накачали девушку большим количеством наркотиков и алкоголя». В иске утверждается, что артист изнасиловал ее в ванной, пока она несколько раз теряла сознание, а затем наблюдал, как ее насилует третий мужчина.

Женщина решила выдвинуть обвинения после того, как прочитала об иске, поданном в прошлом месяце Кассандрой Вентурой, R’n’B-певицей и бывшей партнершей «Пи Дидди». Она обвинила Комбса в неоднократных изнасилованиях на протяжении 10 лет.

Доу также узнала о другом судебном процессе, в котором Харви Пьера обвиняли в сексуализированном насилии над своей бывшей помощницей.

«То, как две другие женщины смело выступили против г-на Комбса и г-на Пьера, придало г-же Доу уверенности, что она тоже сможет рассказать свою историю», — говорится в иске.

Рэпер быстро урегулировал иск с Вентурой, сохранив при этом свою невиновность. С тех пор ему предъявили еще два обвинения в изнасилованиях, которые он отверг.

«Хватит. Последние пару недель я сидел молча и наблюдал, как люди пытаются уничтожить мою репутацию и мое наследие», — сказал рэпер в своем заявлении.

«Отвратительные обвинения против меня выдвинули люди, стремящиеся к быстрой выгоде. Позвольте мне внести полную ясность: я не совершал ужасных поступков, о которых они говорят. Я буду бороться за свое имя, свою семью и за правду», — продолжил он.

После третьего иска Комбс ушел с поста председателя музыкального телеканала Revolt, который он основал в 2013 году.

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