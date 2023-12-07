Шона Комбса обвинили в групповом изнасиловании 17-летней девушки

«Отвратительные обвинения против меня выдвинули люди, стремящиеся к быстрой выгоде. Позвольте мне внести полную ясность: я не совершал ужасных поступков, о которых они говорят. Я буду бороться за свое имя, свою семью и за правду», — продолжил он.