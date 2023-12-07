Шона Комбса обвинили в групповом изнасиловании 17-летней девушки

Рэпера и продюсера Шона «Пи Дидди» Комбса обвинили в групповом изнасиловании 17-летней девушки в 2003 году, передает Variety. Это уже четвертый иск, касающийся сексуализированного насилия, который выдвинули против певца за последние недели.
Согласно иску, «Пи Дидди» и его сообщники «накачали девушку большим количеством наркотиков и алкоголя». В иске утверждается, что артист изнасиловал ее в ванной, пока она несколько раз теряла сознание, а затем наблюдал, как ее насилует третий мужчина.
Женщина решила выдвинуть обвинения после того, как прочитала об иске, поданном в прошлом месяце Кассандрой Вентурой, R’n’B-певицей и бывшей партнершей «Пи Дидди». Она обвинила Комбса в неоднократных изнасилованиях на протяжении 10 лет.
Доу также узнала о другом судебном процессе, в котором Харви Пьера обвиняли в сексуализированном насилии над своей бывшей помощницей.
«То, как две другие женщины смело выступили против г-на Комбса и г-на Пьера, придало г-же Доу уверенности, что она тоже сможет рассказать свою историю», — говорится в иске.
Рэпер быстро урегулировал иск с Вентурой, сохранив при этом свою невиновность. С тех пор ему предъявили еще два обвинения в изнасилованиях, которые он отверг.
«Хватит. Последние пару недель я сидел молча и наблюдал, как люди пытаются уничтожить мою репутацию и мое наследие», — сказал рэпер в своем заявлении.
«Отвратительные обвинения против меня выдвинули люди, стремящиеся к быстрой выгоде. Позвольте мне внести полную ясность: я не совершал ужасных поступков, о которых они говорят. Я буду бороться за свое имя, свою семью и за правду», — продолжил он.
После третьего иска Комбс ушел с поста председателя музыкального телеканала Revolt, который он основал в 2013 году.