Шон Комбс извинился за избиение бывшей девушки

Хип-хоп-артист и продюсер Шон Комбс выложил видео, в котором извинился за нападение на свою бывшую девушку и певицу Кэсси Вентуру.
Артист заявил, что «достиг дна» и назвал свое поведение непростительным. «Я беру на себя полную ответственность за свои действия. Я испытываю отвращение к себе», — сказал он.
Комбс заверил, что «обратился за профессиональной помощью» и начал «ходить на терапию, проходить реабилитацию».
CNN 18 мая 2024 года опубликовал видео нападения Шона Комбса на певицу Кэсси Вентуру. Инцидент 2016 года стал причиной судебного иска от артистки, эта тяжба закончилась «урегулированием по согласию сторон».
На кадрах из отеля «Интерконтинентал» в Лос-Анджелесе рэпер в полотенце и носках выходит из номера и бежит за Вентурой к лифтам. Мужчина хватает девушку за шею и бросает на пол, затем с размаха пинает ее, собирает ее сумки, пинает еще раз и тащит обратно в номер.
Затем Вентура поднимается с пола и возвращается к лифтам. Унеся сумки в комнату, Комбс приходит вновь, зажимает девушку в углу, затем швыряет в нее стеклянную вазу, стоявшую в холле, и садится в кресло.
Прокуратура Лос-Анджелеса заявила, что Шону Комбсу не будет предъявлено обвинений в связи с публикацией видео. Попавший на запись инцидент произошел в 2016 году, срок давности уже истек.
В марте 2024-го сотрудники министерства национальной безопасности провели обыски в домах, принадлежащих Шону «Пи Дидди» Комбсу в Майами и Лос-Анджелесе, в связи с делом о сутенерстве.
С ноября 2023-го против Комбса подали уже пять исков по делу о сексуализированном насилии. В феврале 2024 года бывший продюсер рэпера заявил, что музыкант принудил его к интимной связи с секс-работницами, постоянно некорректно прикасался к нему и однажды накачал его наркотиками.
В декабре музыканта вместе с президентом Bad Boy Entertainment Харви Пьером обвинили в групповом изнасиловании 17-летней девушки. Ранее обвинения в сексуализированном насилии против рэпера выдвинули еще три женщины, включая его бывшую девушку R’n’B-певицу Кассандру Вентуру. Она отозвала иск спустя день после заявления. Сам Комбс отверг обвинения и заявил, что их выдвигают «люди, стремящиеся к быстрой выгоде».