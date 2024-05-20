Шон Комбс извинился за избиение бывшей девушки

На кадрах из отеля «Интерконтинентал» в Лос-Анджелесе рэпер в полотенце и носках выходит из номера и бежит за Вентурой к лифтам. Мужчина хватает девушку за шею и бросает на пол, затем с размаха пинает ее, собирает ее сумки, пинает еще раз и тащит обратно в номер.