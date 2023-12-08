Реклама
Новости

50 Cent снимет документалку об обвинениях против Шона Комбса

Александр Голиков
Сегодня в 09:32

Рэпер 50 Cent объявил, что его продюсерская компания выпустит документальный фильм о Шоне «Пи Дидди» Комбсе и выдвинутых против него обвинениях в сексуализированном насилии. Об этом сообщил Variety.

В своем аккаунте в соцсети X 50 Cent рассказал, что доходы от картины пойдут в поддержку жертв сексуализированного насилия. Также артист поделился отрывком из фильма. В кадре бывший артист лейбла Bad Boy Records Марк Карри описал неоднозначные вечеринки, которые якобы поощрялись Комбсом и его окружением. В частности, рэпер рассказал, что на каждой вечеринке «Диди» подмешивал что‑то в бутылки с шампанским, которое пили приглашенные девушки. Карри уточнил, что женщины не знали, что их накачивают наркотиками.

Представитель компаний G-Unit Film & Television подтвердил Variety, что документальный фильм находится в стадии создания: «Мы работаем над документальной картиной о „Дидди“, у которой еще нет названия. Исполнительным директором выступит Кертис 50 Cent Джексон».

Новость о готовящемся фильме пришла после четвертого иска против Комбса. Вместе с президентом Bad Boy Entertainment Харви Пьером продюсера обвинили в групповом изнасиловании 17-летней девушки. Как следует из материалов дела, в 2003 году «Дидди» и его сообщники «накачали девушку большим количеством наркотиков и алкоголя» и изнасиловали, пока она была без сознания.

До этого обвинения в сексуализированном насилии против рэпера выдвинули еще три женщины, включая его бывшую девушку R’n’B-певицу Кассандру Вентуру. Она отозвала иск спустя день после заявления. Сам Комбс отверг обвинения и заявил, что их выдвигают «люди, стремящиеся к быстрой выгоде». «Я не совершал ужасных поступков, о которых они говорят. Я буду бороться за свое имя, свою семью и за правду», — сказал он.

После третьего иска Комбс покинул пост председателя музыкального телеканала Revolt, который он основал в 2013 году.

расскажите друзьям
люди
Шон КомбсМарк Карри
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»