50 Cent снимет документалку об обвинениях против Шона Комбса

Рэпер 50 Cent объявил, что его продюсерская компания выпустит документальный фильм о Шоне «Пи Дидди» Комбсе и выдвинутых против него обвинениях в сексуализированном насилии. Об этом сообщил Variety.
В своем аккаунте в соцсети X 50 Cent рассказал, что доходы от картины пойдут в поддержку жертв сексуализированного насилия. Также артист поделился отрывком из фильма. В кадре бывший артист лейбла Bad Boy Records Марк Карри описал неоднозначные вечеринки, которые якобы поощрялись Комбсом и его окружением. В частности, рэпер рассказал, что на каждой вечеринке «Диди» подмешивал что‑то в бутылки с шампанским, которое пили приглашенные девушки. Карри уточнил, что женщины не знали, что их накачивают наркотиками.
Представитель компаний G-Unit Film & Television подтвердил Variety, что документальный фильм находится в стадии создания: «Мы работаем над документальной картиной о „Дидди“, у которой еще нет названия. Исполнительным директором выступит Кертис 50 Cent Джексон».
Новость о готовящемся фильме пришла после четвертого иска против Комбса. Вместе с президентом Bad Boy Entertainment Харви Пьером продюсера обвинили в групповом изнасиловании 17-летней девушки. Как следует из материалов дела, в 2003 году «Дидди» и его сообщники «накачали девушку большим количеством наркотиков и алкоголя» и изнасиловали, пока она была без сознания.
До этого обвинения в сексуализированном насилии против рэпера выдвинули еще три женщины, включая его бывшую девушку R’n’B-певицу Кассандру Вентуру. Она отозвала иск спустя день после заявления. Сам Комбс отверг обвинения и заявил, что их выдвигают «люди, стремящиеся к быстрой выгоде». «Я не совершал ужасных поступков, о которых они говорят. Я буду бороться за свое имя, свою семью и за правду», — сказал он.
После третьего иска Комбс покинул пост председателя музыкального телеканала Revolt, который он основал в 2013 году.