50 Cent снимет документалку об обвинениях против Шона Комбса

До этого обвинения в сексуализированном насилии против рэпера выдвинули еще три женщины, включая его бывшую девушку R’n’B-певицу Кассандру Вентуру. Она отозвала иск спустя день после заявления. Сам Комбс отверг обвинения и заявил, что их выдвигают «люди, стремящиеся к быстрой выгоде». «Я не совершал ужасных поступков, о которых они говорят. Я буду бороться за свое имя, свою семью и за правду», — сказал он.