Сбежавшая от семьи чеченка Лия Заурбекова заявила, что родственники напали на ее друга

Вскоре правоохранители завели пару обратно в дежурную часть. Там Артем написал заявление об избиении. Лия в это время оставалась рядом с ним. Как девушка сумела уехать из страны, Заурбекова пока не рассказала. Она только поделилась, что на действиях со стороны полицейских настоял приехавший к ней адвокат.