Сбежавшая от семьи чеченка Лия Заурбекова заявила, что родственники напали на ее друга

Сбежавшая от семьи 19-летняя чеченка Лия Заурбекова рассказала в телеграм-канале правозащитной организации «Марем» о том, как покидала окруженное ее родственниками отделение полиции. Она заявила, что родные напали на ее друга.
Девушка поделилась, что правоохранители не предоставили ей должной защиты и отпустили из отделения полиции без какой‑либо охраны. В результате члены семьи Заурбековой и их знакомые атаковали ее друга Артема прямо у здания ОМВД.
До этого родственники уже угрожали там же молодому человеку. Не остановила их ни близость к ОМВД, ни то, что Лия написала заявление в полиции, в котором указала, что «пересекаться с родственниками не желает».
«Как только мы вышли из отделения полиции, меня схватил отец. Я выывалась, на Артема напали с кулаками несколько человек. Важно учесть, что в этот момент у КПП и заправки стояли полицейские, которые первые пару минут просто наблюдали за этим ужасом», — рассказала Лия.
Вскоре правоохранители завели пару обратно в дежурную часть. Там Артем написал заявление об избиении. Лия в это время оставалась рядом с ним. Как девушка сумела уехать из страны, Заурбекова пока не рассказала. Она только поделилась, что на действиях со стороны полицейских настоял приехавший к ней адвокат.
«Очень грустно покидать страну, город, который я очень люблю, без возможности вернуться когда‑нибудь обратно», — призналась Заурбекова.
По словам Лии, до приезда адвоката полицейские не предприняли против окруживших здание чеченцев никакие меры. Кроме того, они предлагали девушке самой поговорить с родными и неоднократно спрашивали ее, зачем она убежала из дома, «если знала, что так будет».
Ранее отец Лии заявил, что намерен найти дочь и наказать парня, который «ввел в заблуждение» молодую девушку. Беслан Заурбеков подчеркнул, что его дочери «нельзя влюбляться ни в кого, кроме чеченцев», а возлюбленный Лии должен принять ислам, чтобы она избежала наказания.
Лия Заурбекова сбежала из дома 13 мая. Девушка утверждает, что подвергалась в семье насилию. 16 мая родственники нашли Лию, после чего та и обратилась в полицию.