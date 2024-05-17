Сбежавшая из дома чеченка Лия Заурбекова покинула Россию

Сбежавшей из дома 19-летней чеченке Лие Заурбековой, чьи родственники окружили ранее отделение МВД в Москве, удалось покинуть Россию. Об этом написал в своем телеграм-канале правозащитник Александр Ионов.
Он отметил, что ждет официального подтверждения этой информации от самой девушки. «На сегодняшний день нет подтвержденных фактов нарушения прав и законных интересов Лии, которые преследовались бы по закону», — добавил Ионов.
Правозащитник подчеркнул, что, по его мнению, «ни о какой угрозе жизни речи на данный момент не идет и не шло ранее». Он также похвалил действия правоохранителей, которые «отработали четко и соблюли норму права».
«Слава богу, что все живы и нет никаких острых и пагубных настроений. Беспокойство родственников не стоит преувеличивать и раздувать до скандальных размеров, как и заявления официальных лиц Республики», — написал Ионов.
Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников сообщил, что Лию Заурбекову переместили из ОМВД в «безопасное место», и пообещал следить на ее судьбой.
Ситуацию с Заурбековой прокомментировал также министр Чеченской Республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он заявил, что происходящее с девушкой лично контролирует депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.
«В ближайшее время будет установлено, кто ввел Лию в заблуждение и манипулирует ею. Депутат Госдумы РФ выразил уверенность, что в ближайшее время ее вернут родственникам», — написал Дудаев.
Лия Заурбекова сбежала из дома 13 мая. По словам правозащитников, девушка подвергалась в семье насилию. 16 мая родственники нашли Лию, после чего та обратилась в полицию. Когда девушка находилась в отделе МВД по району Нагатино-Садовники, члены ее семьи и из знакомые окружили здание. Заурбекова заявила, что боится за свою безопасность.