Сбежавшая из дома чеченка Лия Заурбекова покинула Россию

Лия Заурбекова сбежала из дома 13 мая. По словам правозащитников, девушка подвергалась в семье насилию. 16 мая родственники нашли Лию, после чего та обратилась в полицию. Когда девушка находилась в отделе МВД по району Нагатино-Садовники, члены ее семьи и из знакомые окружили здание. Заурбекова заявила, что боится за свою безопасность.