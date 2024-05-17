Сбежавшая от родственников чеченка в безопасности и просит ее не искать

«Когда мы читаем заявления о том, что ей якобы ничего не угрожало, у нас возникает вопрос: а что же тогда делала толпа родственников Лии вчера у полицейского участка? Они приехали ей посочувствовать? Поэтому один из них взял с собой пистолет? Мы верим девушкам. Если они просят о помощи, мы помогаем. Мы не сомневаемся в их словах. А вот словам родни, уверяющей, что все с их дочерьми и женами хорошо, доверяем с трудом. Потому что от хорошей семьи не бегут. В хорошей семье девушкам не грозят убийством», — отметили в «Марем».