Сбежавшая от родственников чеченка в безопасности и просит ее не искать

Сбежавшая от родственников чеченка Лия Заурбекова сообщила, что находится в безопасности. Ее видеообращение опубликовала кризисная группа «Марем».
Заурбекова подтвердила свой отъезд из России и попросила ее не искать. По словам девушки, она боится внимания со стороны депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, который пообещал вернуть Заурбекову ее родственникам.
«Пугает, что к этому делу проявляет внимание Делимханов. Очень боюсь, что меня будут искать, найдут и насильно вернут обратно. Прошу оставить меня в покое, а также не настраивать против меня чеченские власти», — заявила она.
«Когда мы читаем заявления о том, что ей якобы ничего не угрожало, у нас возникает вопрос: а что же тогда делала толпа родственников Лии вчера у полицейского участка? Они приехали ей посочувствовать? Поэтому один из них взял с собой пистолет? Мы верим девушкам. Если они просят о помощи, мы помогаем. Мы не сомневаемся в их словах. А вот словам родни, уверяющей, что все с их дочерьми и женами хорошо, доверяем с трудом. Потому что от хорошей семьи не бегут. В хорошей семье девушкам не грозят убийством», — отметили в «Марем».
Лия Заурбекова ушла из дома в Красногорске 13 мая. По словам правозащитников, в семье девушка подвергалась физическому и психологическому насилию. Родственники объявили ее в розыск, заявив, что она несовершеннолетняя. Сама Заурбекова говорила, что ей 19 лет.
16 мая девушка, находясь в Москве, встретила своего отца, после чего вызвала полицию и поехала в отдел МВД по району Нагатино-Садовники. Родственники Заурбековой окружили здание ОМВД, требуя выдать им девушку.
По информации «Марем», у одного из родственников был при себе пистолет. Чеченка говорила, что покинуть отделение «без страха» было невозможно. Вместе с ней в полиции был ее адвокат.
После 23.00 правозащитники сообщили, что девушке вместе с адвокатом удалось уехать из отделения и направиться «в безопасное место». Позже глава «Марем» Светлана Анохина отметила, что спастись Заурбековой помогли полицейские, они отвлекали родственников девушки и журналистов, когда она выходила из отделения и садилась в машину, чтобы ехать в аэропорт. По словам Анохиной, сперва правоохранители отказывались помочь чеченке, но общественная огласка изменила их настрой.
Ночью правозащитник Александр Ионов сообщил, что Заурбековой удалось покинуть Россию. Утром эту информацию подтвердила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева.
Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил, что по поручению Рамзана Кадырова взял дело чеченки под свой личный контроль. Он утверждает, что девушку «ввели в заблуждение» и тот, кто это сделал, «понесет заслуженное наказание по всей строгости закона». «Мы тесно взаимодействуем и с правоохранительными органами Москвы, и с родственниками девушки — среди них нет никакого недопонимания», — писал он в телеграме.