«Лию никто не отпускал, ее парень будет наказан»: отец Лии Заурбековой о побеге дочери

«Лию никто не отпускал. Всё делали для того, чтобы она не уехала, но ей удалось убежать. Уехала, как будто я ей враг, скрывается теперь от меня. Нам пока на связь с ней выйти не удалось. Но мы будем продолжать поиски. Наши старшие сказали, что помогут найти ее, а тот, кто ее ввел в заблуждение, вот этот парень, — будет наказан», — заявил Беслан Заурбеков.