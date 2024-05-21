«Лию никто не отпускал, ее парень будет наказан»: отец Лии Заурбековой о побеге дочери

Отец Лии Заурбековой назвал ложью слова правозащитников о насилии в семье. В разговоре с журналистами ИА «Регнум» Беслан Заурбеков пообещал наказать ее парня за «введение в заблуждение».
«Лию никто не отпускал. Всё делали для того, чтобы она не уехала, но ей удалось убежать. Уехала, как будто я ей враг, скрывается теперь от меня. Нам пока на связь с ней выйти не удалось. Но мы будем продолжать поиски. Наши старшие сказали, что помогут найти ее, а тот, кто ее ввел в заблуждение, вот этот парень, — будет наказан», — заявил Беслан Заурбеков.
«Я с этим парнем виделся как‑то. У нас свои законы», — сказал мужчина и пояснил, что девушке нельзя влюбляться ни в кого, кроме чеченцев, а возлюбленный дочери должен принять ислам, иначе девушку ждет наказание.
«Четких условий наказания такой девушки нет. В общем, так нельзя. Если ослушаешься, будут проблемы, но это надо быть сумасшедшей», — считает отец Лии.
Также Заурбеков заявил, что избиение — это бездоказательная выдумка общественников, чтобы очернить его семью. Если факты избиений не были зафиксированы на видео, то и разговаривать не о чем, уверен мужчина.
«Пугает, что к этому делу проявляет внимание Делимханов. Очень боюсь, что меня будут искать, найдут и насильно вернут обратно. Прошу оставить меня в покое, а также не настраивать против меня чеченские власти», — говорила Заурбекова в ролике.
Делимханов тогда же заявил, что девушку «ввели в заблуждение» и тот, кто это сделал, «понесет заслуженное наказание по всей строгости закона».
Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев назвал участвовавших в отъезде Лии Заурбековой из России правозащитников мошенниками и обвинил их в похищении девушки.