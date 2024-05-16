СМИ: в Москве чеченская семья окружила отделение полиции, где находится сбежавшая от близких девушка

В Москве чеченская семья окружила и заблокировала отдел МВД по району Нагатино-Садовники, в котором находится сбежавшая от родственников 19-летняя Лия Заурбекова. Об этом написал портал MSK1.ru.
По информации СМИ, Заурбекова подвергалась домашнему насилию. Чтобы спастись от него, девушка 13 мая сбежала из дома, но члены семьи нашли ее. 16 мая отец Лии появился возле места, где она поселилась в столице.
Заурбекова не хотела возвращаться в Чечню, поэтому вызвала полицию. От правоохранителей девушка узнала, что родственники подали заявление о ее розыске. Лия подписала документ, в котором подтверждает, что покинула дом по собственному желанию.
Девушка опасается, что семья может ее убить. В данный момент она не может даже покинуть территорию отделения полиции. По информации телеграм-канала Brief, у здания дежурят около 10 человек — родственников Лии и ее знакомых.
«Она сейчас в очень большом стрессе. У нас есть серьезные опасения, что родственники могут похитить Лию в любой момент после того, как она покинет отделение полиции», — рассказали в правозащитной организации «Марем».
По мнению правозащитников, «полиция не очень-то рвется защищать пострадавших от домашнего насилия». Кроме того, в МВД заявили, что не знают о случаях, когда совершеннолетних россиянок отдавали родственникам и потом они пропадали. Впрочем, они пообещали адвокату Заурбековой, что будут защищать девушку.
Отца Лии, как утверждает телеграм-канал «Кровавая барыня», пустили в здание МВД. Ранее он заявлял, что ожидает приезда на место происшествия неких представителей чеченской власти.