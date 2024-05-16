СМИ: в Москве чеченская семья окружила отделение полиции, где находится сбежавшая от близких девушка

По мнению правозащитников, «полиция не очень-то рвется защищать пострадавших от домашнего насилия». Кроме того, в МВД заявили, что не знают о случаях, когда совершеннолетних россиянок отдавали родственникам и потом они пропадали. Впрочем, они пообещали адвокату Заурбековой, что будут защищать девушку.