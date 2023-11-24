Третья женщина обвинила Дидди в сексуализированном насилии

На рэпера Шона Пи Дидди Комбса подали новый иск о сексуализированном насилии. Об этом сообщает Rolling Stone.
Анонимная обвинительница «Джейн Доу» (обозначение женской стороны в судебном процессе) утверждает, что Комбс и певец Аарон Холл поочередно изнасиловали истицу и ее подругу в 1990 или 1991 году.
В заявлении девушка рассказала, что они познакомились с Дидди и Холлом на мероприятии, организованном MCA Records, дистрибутором Uptown Records. В тот вечер Комбс и Холл активно заигрывали с ними, утверждает «Джейн Доу».
Когда мероприятие подошло к концу, по словам заявительницы, музыканты пригласили женщин подняться в квартиру Холла на вечеринку, где они принудили «Джейн Доу» и ее подругу к сексу. «После того как Комбс закончил свои дела, „Джейн Доу“ лежала в постели, потрясенная и травмированная. Когда она уже собиралась одеться, в комнату ворвался Холл, прижал ее к себе и заставил заняться с ним сексом», — говорится в заявлении.
В нем также утверждается, что подругу обвинительницы заставили заниматься сексом с Комбсом и Холлом в другой комнате. «По имеющимся сведениям, когда Комбс закончил с „Джейн Доу“, они с Холлом поменялись местами», — говорится в документе.
Новое заявление стало третьим иском, поданным против Комбса за последнее время. 16 ноября R’n’B-певица Кэсси обвинила рэпера и своего бывшего молодого человека в изнасиловании и неоднократном физическом насилии на протяжении 10 лет. Однако меньше чем через сутки она забрала заявление, уточнив, что решила этот вопрос полюбовно на условиях, которые она «может в какой‑то степени контролировать».
Об иске второй обвинительницы стало известно 23 ноября. В нем девушка по имени Джои Дикерсон-Нил утверждает, что рэпер накачал ее наркотиками и подверг сексуализированному насилию в 1991 году. В документе также говорится, что Дидди снимал половой акт на видео и позже «показывал его своим друзьям».
Представитель рэпера заявил, что обвинения женщины «выдуманы и не заслуживают доверия», а также являются «чистым отмыванием денег». Иски против рэпера были поданы в рамках действия закона Adult Survivors Act (ASA), который предоставляет истцам, пострадавшим от сексуализированного насилия, год для подачи заявления исков, независимо от срока давности.
Срок действия закона истек сегодня, 24 ноября, что вызвало шквал исков, поданных в последние дни. Так, в сексуализированном насилии был обвинен актер Джейми Фокс, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, Куба Гудинг, Дэнни Эльфман, Расселл Брэнд и другие.