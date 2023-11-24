Третья женщина обвинила Дидди в сексуализированном насилии

Когда мероприятие подошло к концу, по словам заявительницы, музыканты пригласили женщин подняться в квартиру Холла на вечеринку, где они принудили «Джейн Доу» и ее подругу к сексу. «После того как Комбс закончил свои дела, „Джейн Доу“ лежала в постели, потрясенная и травмированная. Когда она уже собиралась одеться, в комнату ворвался Холл, прижал ее к себе и заставил заняться с ним сексом», — говорится в заявлении.