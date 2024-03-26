В домах Шона Комбса прошли обыски в связи с делом о сутенерстве

Сотрудники министерства национальной безопасности провели обыски в домах, принадлежащих Шону «Пи Дидди» Комбсу в Майами и Лос-Анджелесе в связи с делом о сутенерстве, передает Variety.
Ранее телеканал NBC News сообщил, что правоохранители опросили трех женщин и одного мужчину в связи с обвинениями в сутенерстве, сексуализированном насилии, склонении к проституции, а также распространении незаконных веществ и огнестрельного оружия.
Однако, как отмечает издание, пока неизвестно, станет ли Комбс главным обвиняемым, несмотря на многочисленные обвинения в адрес артиста, выдвинутые за последние несколько месяцев.
С ноября 2023-го против Комбса подали уже пять исков по делу о сексуализированном насилии. В феврале 2024 года бывший продюсер рэпера заявил, что музыкант принудил его к интимной связи с секс-работницами, постоянно некорректно прикасался к нему и однажды накачал его наркотиками.
В декабре музыканта вместе с президентом Bad Boy Entertainment Харви Пьером обвинили в групповом изнасиловании 17-летней девушки. Ранее обвинения в сексуализированном насилии против рэпера выдвинули еще три женщины, включая его бывшую девушку R’n’B-певицу Кассандру Вентуру. Она отозвала иск спустя день после заявления. Сам Комбс отверг обвинения и заявил, что их выдвигают «люди, стремящиеся к быстрой выгоде».