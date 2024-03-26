В домах Шона Комбса прошли обыски в связи с делом о сутенерстве

С ноября 2023-го против Комбса подали уже пять исков по делу о сексуализированном насилии. В феврале 2024 года бывший продюсер рэпера заявил, что музыкант принудил его к интимной связи с секс-работницами, постоянно некорректно прикасался к нему и однажды накачал его наркотиками.