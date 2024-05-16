Антиутопия о гражданской войне в США стала первым фильмом A24, который попал в прокат Китая

Сегодня в 08:50
Фото: 4K Clips And Trailers/YouTube

Впервые фильм от студии A24 официально появится в прокате Китая: 7 июня там состоится премьера фильма «Падение империи» Алекса Гарленда. Изменится ли оригинальное название триллера-антиутопии — «Гражданская война», — как это случилось в РФ, Deadline не уточняет.

Права на показ «Падения империи» приобрела Huahua Media, а местной дистрибуцией занялась Alibaba. Как пишет издание, интерес китайской аудитории к американским новинкам ослабевает в пользу местных фильмов. Так, недавний блокбастер «Годзилла и Конг: Новая империя» провалился в прокате КНР.

После мировой премьеры на фестивале SXSW «Падение империи» заработало рекордную для A24 сумму на старте в США — 25,7 млн долларов. В первый месяц сборы ленты превысили 100 млн долларов по всему миру, фильм стал лидером проката в Бразилии, Франции ​​и Испании.

Картина «Падение империи» вышла в мировой прокат в начале апреля и получила хорошие отзывы критиков, назвавших ее «ужасающей поучительной историей». Кинокритик «Афиши Daily» Евгений Ткачев назвал ленту одной из лучших картин Гарленда на сегодняшний день.

Гарленд уже взялся за новый проект, который для A24 станет самым дорогим после «Падения империи». По информации журналиста Джеффа Шнайдера, на фильм «Warfare», который создатель «Аннигиляции» и «Из машины» поставит вместе с военным экспертом Реем Мендозой, потратят не менее 60–70 млн долларов.

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