Антиутопия о гражданской войне в США стала первым фильмом A24, который попал в прокат Китая

Впервые фильм от студии A24 официально появится в прокате Китая: 7 июня там состоится премьера фильма «Падение империи» Алекса Гарленда. Изменится ли оригинальное название триллера-антиутопии — «Гражданская война», — как это случилось в РФ, Deadline не уточняет.
Права на показ «Падения империи» приобрела Huahua Media, а местной дистрибуцией занялась Alibaba. Как пишет издание, интерес китайской аудитории к американским новинкам ослабевает в пользу местных фильмов. Так, недавний блокбастер «Годзилла и Конг: Новая империя» провалился в прокате КНР.
После мировой премьеры на фестивале SXSW «Падение империи» заработало рекордную для A24 сумму на старте в США — 25,7 млн долларов. В первый месяц сборы ленты превысили 100 млн долларов по всему миру, фильм стал лидером проката в Бразилии, Франции и Испании.
Гарленд уже взялся за новый проект, который для A24 станет самым дорогим после «Падения империи». По информации журналиста Джеффа Шнайдера, на фильм «Warfare», который создатель «Аннигиляции» и «Из машины» поставит вместе с военным экспертом Реем Мендозой, потратят не менее 60–70 млн долларов.