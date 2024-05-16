Антиутопия о гражданской войне в США стала первым фильмом A24, который попал в прокат Китая

Гарленд уже взялся за новый проект, который для A24 станет самым дорогим после «Падения империи». По информации журналиста Джеффа Шнайдера, на фильм «Warfare», который создатель «Аннигиляции» и «Из машины» поставит вместе с военным экспертом Реем Мендозой, потратят не менее 60–70 млн долларов.