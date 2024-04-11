«Фильм Гарленда угнетающе актуален и зловеще неоднозначен по отношению к прошлому, настоящему и будущему США. И он совершенно не похож на тот боевик, который нам рекламирует в трейлерах A24. Гарленд играет с огнем, выпуская картину накануне президентских выборов в США, и его выбор делает ленту еще более неоднозначной. Сложно сказать, предостережение ли это или предсказание — возможно и то, и другое. Однако, какими бы ожесточенными ни были дискуссии вокруг проекта, можно с уверенностью сказать, что это лучший фильм режиссера».