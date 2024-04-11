В мировой прокат выходит «Падение империи» — четвертая работа Алекса Гарленда в качестве режиссера. Ранее британец выступал постановщиком фильмов «Из Машины», «Аннигиляция», «Род мужской» и сериала «Разрабы», а также создавал сценарии к «28 дням спустя» и «Пеклу» Денни Бойла.
«Падение империи» стала самым дорогим проектом инди-студии A24. По разным оценкам, его бюджет составил от 50 до 75 млн долларов. Российские прокатчики долго не могли определиться с локализацией — сначала ленту, оригинальное название которой переводится как «Гражданская война», нарекли «Судным днем», а в итоге остановились на нынешнем варианте.
Новый фильм Гарленда рассказывает о повторении войны между штатами, в ходе которой некоторые из них попытались отделиться от США. В центре сюжета — опытные военные журналисты в исполнении Кирстен Данст и Вагнер Моура, а также их молодая протеже в лице Кейли Спэни, которые направляются в Вашингтон, запечатлевая в своих объективах худший кошмар современного американца.
Кинокритики уже посмотрели «Падение империи» и поделились своими отзывами на картину. Большинство остались в восторге (в данном случае, скорее, в ужасе), однако нашлись и те, кто пожаловался на намеренную аполитичность и плохо прописанных персонажей.
«Это самая удручающая картина апокалиптического будущего от мастера научной фантастики, который когда‑то уничтожил весь Лондон для своего зомби-хоррора „28 дней спустя“. „Падение империи“ невозможно воспринимать как просто развлечение. Это провокационная картина, демонстрирующая противоречия западного общества. Забавным образом, она же и стремится сделать нас ближе друг к другу.
Нам не рассказывают, из‑за чего начался конфликт, и это лишь не дает ослабить градус происходящего на экране. Некоторые критиковали фильм за то, что он пользуется напряжением в обществе накануне выборов в США. Однако он, напротив, демонстрирует бессмысленность нашей разобщенности. Гарленд — последний, от кого ждешь призыва к коллективным объятиям. Его впечатляющая и шокирующая картина оставляет после просмотра лишь один вопрос: „Неужели мы не можем жить дружно?“».
«„Падение империи“ Гарленда — впечатляющий, но намеренно аполитичный боевик. Его события происходят в дистопическом будущем в декорациях сотен актеров массовки, лежащих на дороге рядом с обугленными машинами и горящими небоскребами на фоне. Нежелание картины раскрывать, что именно послужило началом войны, означает лишь, что понравиться фильм сможет наибольшему количеству зрителей. Многое встает на свои места в третьем акте, отсылающему к Захвату Капитолия 6 января 2021-го. Это ужасающе правдоподобное и одновременно фантасмагорическое зрелище».
«Фильм Гарленда угнетающе актуален и зловеще неоднозначен по отношению к прошлому, настоящему и будущему США. И он совершенно не похож на тот боевик, который нам рекламирует в трейлерах A24. Гарленд играет с огнем, выпуская картину накануне президентских выборов в США, и его выбор делает ленту еще более неоднозначной. Сложно сказать, предостережение ли это или предсказание — возможно и то, и другое. Однако, какими бы ожесточенными ни были дискуссии вокруг проекта, можно с уверенностью сказать, что это лучший фильм режиссера».
«„Падение империи“ не апатично, но циничным образом оторвано от своих источников вдохновения. Гарленд не взял идею для своего фильма из ниоткуда — само его существование является ответом на ощущение, витающее в воздухе. При этом режиссер сознательно отказывается привязывать картину к очевидному контексту, в котором она существует. Это кажется скорее слабым оправданием, чем благородной сдержанностью.
Пугливость ленты по отношению к аллюзиям к реальному миру воспринималось бы легче, будь ее персонажи ярче. В условиях плохо прописанного мира вокруг, герои, пробирающиеся сквозь него, могли бы стать центром нашего внимания. Однако и здесь Гарланд идет на полумеры. Никто из главных персонажей так до конца и не становится понятен зрителю. Мы ничего не узнаем о их мотивации и отношении друг к другу. Они так и остаются незнакомцами, и в какой‑то момент их судьба становится для нас безразлична».
«Гарленд всегда был режиссером с большими и амбициозными идеями, и „Падение империи“ не стало исключением. Проблема в том, что он также пытается добиться от зрителя близости с персонажами, которой его сценарий лишен. Несмотря на хороший актерский состав, американские журналисты, находящиеся в центре катастрофы, кажутся абсолютно безразличными к происходящему вокруг.
Картина осознанно обходится без больших мелодраматичных жестов, но глубины персонажей все же не хватает. В своей новой работе Гарленд бьет тревогу, не сильно беспокоясь о том, как страна оказалась на краю пропасти, и больше уделяя внимания тому, как она туда падает».