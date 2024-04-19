Новый фильм Алекса Гарленда может стать самым дорогим проектом A24, побив рекорд «Падения империи»

Предстоящая картина Алекса Гарленда может стать самым дорогостоящим проектом студии A24. До этого самым большим бюджетом обладал последний фильм Гарленда — «Падение империи». Об этом пишет голливудский инсайдер Джефф Шнайдер.
По информации журналиста, на фильм «Warfare», который создатель «Аннигиляции» и «Из машины» поставит вместе с военным экспертом Реем Мендозой, потратят не менее 60–70 млн долларов. На «Падение империи», по разным оценкам, выделили около 55 млн.
Съемки ленты начнутся в мае 2024-го. Подробности сюжета пока неизвестны, однако ранее сообщалось, что события фильма развернутся на фоне войны в Ираке в 2007 году.
В актерский состав проекта войдут Чарльз Мелтон («Май декабрь», «Солнце тоже звезда»), Джозеф Куинн («Очень странные дела», «Фантастическая четверка»), Д’Фараон Вун-А-Тай («Псы резервации»), Уилл Полтер («Солнцестояние», «Стражи Галактики-3»), Космо Джарвис («Острые козырьки», «Сегун»), Кит Коннор («Трепет сердца»), Майкл Гандолфини («Все страхи Бо», «Многие святые Ньюарка») и другие.
В марте 2024-го в СМИ появилась информация, что Гарленд планирует уйти из кино после выхода «Падения империи», однако режиссер опроверг эту информацию, объяснив, что лишь хочет отдохнуть какое‑то время.
«Я сказал, что в обозримом будущем возьму перерыв в режиссуре. Как из этого можно вывести мысль о том, что я думаю или чувствую к моему фильму? Я просто не вижу никакой связи», — сказал Гарленд.
Картина «Падение империи» вышла в мировой прокат в начале апреля и получила хорошие отзывы критиков, назвавших ее «ужасающей поучительной историей». Кинокритик «Афиши Daily» Евгений Ткачев назвал ленту одной из лучших картин Гарленда на сегодняшний день.