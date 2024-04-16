Она объясняет, что Гарленд и оператор Роб Харди спрятали камеры от актеров, а оператор ещё и скрылся от них в яме. «То есть не было такого, что кто‑то из съемочной группы бродит по площадке с пакетом чипсов, как это обычно бывает при съемке крупных планов. Зрелище было просто захватывающе. А когда начался экшен, я даже на миг забыла, что мы снимаем кино».