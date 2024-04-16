Джесси Племонс оказался неожиданной звездой «Падения империи» Алекса Гарленда. Актер присоединился к касту всего за несколько дней до начала съёмок и сыграл лишь пятиминутную сцену, но собрал за нее восхищенные отзывы и превратился в мем киноманов.
Осторожно, дальше небольшой спойлер к «Падению империи».
Его персонаж появляется в небольшом, но шокирующем эпизоде в последней трети фильма. Артист играет лидера отряда солдат США, подчиненных президенту. Герои-журналисты сталкиваются с ним, когда его команда сбрасывает мертвых гражданских в братскую могилу.
Его группа берет всех в заложники и ставит на колени около ямы. Заметив, что среди репортеров есть два парня азиатского происхождения и один венесуэльского, персонаж Племонса угрожающе спрашивает, какие они американцы и из какого штата, а также крутит в руках автомат и стреляет в тех, чей ответ расиста не устраивает.
Напряженная сцена допроса впечатлила критиков и зрителей, они хвалят актера за впечатляющую роль самоуверенного головореза. Обозреватель the New York Times Адам Стернберг даже сравнивает её с культовой сценой из «Охотника на оленей» и предлагает дать актеру престижную стипендию Макартура. Такую обычно вручают за исключительные достижения и потенциал для долгой и плодотворной творческой работы и называют «грантом для гениев».
Эпизод «Падения империи» также превратился в мем для поклонников кино. В нем полусумасшедший поклонник, например, Годзиллы агрессивно допытывается, какая именно итерация персонажа нравится его менее погруженному в тему собеседника. Её также можно перенести на игры и даже другие мемы.
Участие Племонса в картине оказалось случайным. Ещё за неделю до начала съемок его не было в списке актеров, роль должен был исполнить кто‑то другой. Однако изначальный кандидат внезапно отказался, и играющая главную роль Кирстен Данст предложила режиссеру Алексу Гарленду обратиться к её супругу, говорят участники съемочной группы в беседе с LA Times.
В ещё одном интервью, актриса отметила, что муж очень серьезно подошел к роли: «Он объездил все винтажные магазины в Атланте ради этих очков, у нас дома все ещё лежит целая коллекция других, которые ему не подошли, а ребенок даже иногда надевает эти самые очки».
«Честно говоря, он согласился в качестве одолжения для меня. Никому бы не понравилась эта роль, она просто ужасна, а он отлично справился. Ну и Джесси женат на мне, так что он должен был нам помочь», — рассказывает Данст в интервью Complex.
Кэйли Спэни, исполнительница роли молодой фотожурналистки, наоборот была встревожена процессом съемки. «Я пробыл атам с Джесси почти полдня, и он, полностью вжившись в образ, давил на меня, импровизируя всю сцену. И когда мы дошли до конца , наверное, все немножко сошли с ума. Мы переделывали её столько раз, что к тому моменту она уже просто пробрала меня до костей», — вспоминает актриса в разговоре с LA Times.
Она объясняет, что Гарленд и оператор Роб Харди спрятали камеры от актеров, а оператор ещё и скрылся от них в яме. «То есть не было такого, что кто‑то из съемочной группы бродит по площадке с пакетом чипсов, как это обычно бывает при съемке крупных планов. Зрелище было просто захватывающе. А когда начался экшен, я даже на миг забыла, что мы снимаем кино».
Даст была восхищена ролью в исполнении мужа: «Глядя, как он играет эту роль, я подумала: „Черт, мой малыш очень натурально влился в роль. Охренеть, какой же он хороший актер“. Сценарий был очень страшным, но я не испугалась [Джесси]. А вот смотреть на братскую могилу, на все это вокруг меня, было страшно».