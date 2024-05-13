Оксимирон* анонсировал альбом «Национальность: нет» и выпустил трек «Мир горит»

Вчера в 20:42
Фото: Oxxxymironofficial/YouTube

Оксимирон* анонсировал альбом «Национальность: нет» и выпустил трек «Мир горит». Название пластинки — отсылка к карточке рэпера в базе розыска МВД.

В песне «Мир горит» Оксимирон читает об артистах, которые «согласились на табу» и посещают присоединенные территории. Он также упомянул уголовное дело против себя. На обложку трека рэпер поставил всю ту же карточку из базы МВД.

9 мая МВД объявило в розыск Оксимирона по статье УК. ТАСС писал, что в отношении рэпера завели дело по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах»).

Минюст признал Оксимирона иноагентом в октябре 2022 года. После этого на него неоднократно заводились административные дела.

В 2023 году рэпера оштрафовали за призывы к нарушению целостности России в его песне «Ойда», а также за нарушение закона об иноагентах.

* Оксимирон внесен Минюстом в реестр иноагентов.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами