Оксимирон* анонсировал альбом «Национальность: нет» и выпустил трек «Мир горит». Название пластинки — отсылка к карточке рэпера в базе розыска МВД.
В песне «Мир горит» Оксимирон читает об артистах, которые «согласились на табу» и посещают присоединенные территории. Он также упомянул уголовное дело против себя. На обложку трека рэпер поставил всю ту же карточку из базы МВД.
9 мая МВД объявило в розыск Оксимирона по статье УК. ТАСС писал, что в отношении рэпера завели дело по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах»).
Минюст признал Оксимирона иноагентом в октябре 2022 года. После этого на него неоднократно заводились административные дела.
* Оксимирон внесен Минюстом в реестр иноагентов.