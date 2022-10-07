Оксимирона и Дмитрия Глуховского внесли в списки иноагентов

В реестры иностранных агентов, которые ведет Минюст России, внесли рэпера Оксимирона и писателя Дмитрия Глуховского. Посмотреть их имена в списках можно здесь и здесь.
В реестр физлиц-иноагентов также попали активистка Ирина Сторожева и политик Алена Попова (по версии Минюста, они получали деньги от украинских источников). В реестр СМИ-иноагентов, помимо Глуховского, внесли журналистку Евгению Балтатарову и социолога Искендера Ясавеева.
Новость дополняется.
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