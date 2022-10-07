Реклама
Новости
Оксимирона и Дмитрия Глуховского внесли в списки иноагентов
21:16
СМИ: adidas пересмотрит контракт с Канье Уэстом
21:01
Посол Индонезии: Зеленский и Путин приедут на саммит G20 в Индонезии
20:59
70% россиян находятся в тревоге, в Петербурге отменили Новый год и другие новости дня
20:53
Дайджест
Netflix опубликовал трейлер нового фильма с Линдсей Лохан — «Влюбиться в Рождество»
20:52
Из соцсетей Эль Фэннинг
Хидэо Кодзима рассказал, что в сиквеле Death Stranding появится Эль Фэннинг
20:09
АТОР: Шри-Ланка готова дистанционно открывать карты Visa и Mastercard для россиян
19:52
Везшему Ксению Собчак водителю дали два года колонии-поселения за смертельное ДТП под Сочи
19:26
AMC+ представил трейлер экранизации романов Энн Райс «Мэйфейрские ведьмы»
19:13
Институт музыкальных инициатив приостановит работу с 1 ноября
18:52
«Новости Татарстан-24»/YouTube
Завершено расследование дела Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе в мае 2021-го
18:50
«Клуб полуночников» поставил рекорд по количеству джампскейров в одной серии
18:34
Петербургский Дом книги вновь откроется в Доме Зингера в ноябре
18:13
Meta* обнаружила возможную утечку данных более 1 млн пользователей Facebook*
18:07
В Индонезии двух полицейских уволили за то, что они лизнули торт для военного командования
18:03
Matthew TenBruggencate/Unsplash
ООН назначила спецдокладчика по оценке соблюдения прав человека в России
17:46
Торжественную церемонию кинопремии «Ника» перенесли на 2023-й. Награды вручат за два года сразу
17:28
В Петербурге отменили празднование Нового года, чтобы направить больше денег на фронт
16:49
На острове Пасхи произошел пожар. Пострадали местные моаи
16:38
Люксембургский холдинг GFG продает Lamoda совладельцу «Стокманна»
16:13
Оксимирона и Дмитрия Глуховского внесли в списки иноагентов
Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:16

В реестры иностранных агентов, которые ведет Минюст России, внесли рэпера Оксимирона и писателя Дмитрия Глуховского. Посмотреть их имена в списках можно здесь и здесь.

В реестр физлиц-иноагентов также попали активистка Ирина Сторожева и политик Алена Попова (по версии Минюста, они получали деньги от украинских источников). В реестр СМИ-иноагентов, помимо Глуховского, внесли журналистку Евгению Балтатарову и социолога Искендера Ясавеева.

Новость дополняется.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
Минюст России
люди
Дмитрий ГлуховскийАлена Попова
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение