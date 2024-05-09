Оксимирона* объявили в розыск

МВД объявило в розыск рэпера Оксимирона*. Об этом стало известно из данных базы МВД.
Его разыскивают в связи с преследованием по уголовной статье — какой именно, не уточняется. По данным ТАСС, в отношении рэпера завели дело по статье 330,1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
Минюст признал Оксимирона иноагентом в октябре 2022 года. После этого на него неоднократно заводились административные дела.
Оксимирон* внесен Минюстом в реестр иноагентов.