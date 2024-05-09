Оксимирона* объявили в розыск

Его разыскивают в связи с преследованием по уголовной статье — какой именно, не уточняется. По данным ТАСС, в отношении рэпера завели дело по статье 330,1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).