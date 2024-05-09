Оксимирона* объявили в розыск

Сегодня в 13:44
djvlad/YouTube

МВД объявило в розыск рэпера Оксимирона*. Об этом стало известно из данных базы МВД.

Его разыскивают в связи с преследованием по уголовной статье — какой именно, не уточняется. По данным ТАСС, в отношении рэпера завели дело по статье 330,1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Минюст признал Оксимирона иноагентом в октябре 2022 года. После этого на него неоднократно заводились административные дела.

В 2023 году рэпера оштрафовали за призывы к нарушению целостности России в его песне «Ойда», а также за нарушение закона об иноагентах.

Оксимирон* внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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