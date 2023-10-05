Оксимирона* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Оксимирона* оштрафовали на 40 тыс. рублей за нарушение закона об иностранных агентах, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем телеграм-канале. Рэпер не отчитывался перед Минюстом, как должен был по статусу.
Куйбышевский районный суд признал Мирона Федорова (настоящее имя рэпера) виновным по 2 части административной статьи 19.34 — непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах. Максимальное наказание, которое могло грозить Оксимирону, — штраф 50 тыс. рублей.
1 августа этот же суд оштрафовал рэпера за пост во «ВКонтакте» без пометки об иноагентстве. Тогда Федоров поздравлял с Новым годом подписчиков.