Apple представила новые iPad Air и Pro

На своей онлайн-презентации Apple представила новые поколения планшетов iPad Air и iPad Pro.
Air теперь будет выпускаться в двух размерах — привычном 11-дюймовом и новом 13-дюймовом. Внутри — процессор M2, который обеспечивает в три раза большую производительность, чем A12 Bionic. Объем встроенной памяти начинается от 128 гигабайт.
У гаджета изменили положение фронтальной 12-мегапиксельной камеры, переместив ее на широкую сторону планшета. iPad Air поступит в продажу в четырех цветах: голубом, розовом, золотом и черном.
Начало продаж — на следующей неделе (предзаказ стартует 7 мая). 11-дюймовая версия будет стоить от 599 долларов, 13-дюймовая — от 799.
Главная новинка презентации — iPad Pro с чипом M4, который на 50% быстрее M2. Следующее поколение 3-нанометровых чипов обеспечивает в четыре раза более быструю скорость рендеринга и содержит 10-ядерную GPU. В компании утверждают, что этот чип лучше подходит для работы с ИИ.
iPad Pro также представлен в двух размерах — 11 и 13 дюймов. 13-дюймовая версия получила самый тонкий корпус среди всех устройств Apple — всего 5,1 миллиметра. Толщина 11-дюймового планшета — 5,3 миллиметра.
Новые iPad Pro стали первыми планшетами Apple, на которые поставили OLED-дисплеи. Максимальная яркость устройств достигает 1600 нит. По объему встроенной памяти есть версии от 256 гигабайт до 2 терабайт.
Цены начинаются от 999 долларов за версию с 11-дюймовым экраном и от 1299 долларов — за 13-дюймовую.