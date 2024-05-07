Apple представила новые iPad Air и Pro

Главная новинка презентации — iPad Pro с чипом M4, который на 50% быстрее M2. Следующее поколение 3-нанометровых чипов обеспечивает в четыре раза более быструю скорость рендеринга и содержит 10-ядерную GPU. В компании утверждают, что этот чип лучше подходит для работы с ИИ.