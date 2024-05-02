В авторизованных сервисных центрах Apple в России закончились оригинальные комплектующие

Сегодня в 12:02
Фото: Joel Rohland/Unsplash

Авторизованные сервисные центры Apple в России перестали ставить оригинальные комплектующие на iPhone и Macbook при ремонте. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на аналитика Сергея Вильянова.

В феврале 2024 года Apple полностью прекратила поставки в Россию комплектующих для ремонта своих гаджетов, а запас деталей в авторизованных сервисных центрах (АСЦ) компании закончился.

При этом центры продолжают работать. По информации с официального сайта Apple, только в Москве таких точек не меньше шести. С нехваткой оригинальных комплектующих АСЦ столкнулись летом 2023-го, а в декабре полностью прекратились поставки деталей для iPhone 14 и 15.

Как рассказали изданию представители сети restore:, в феврале этого года истек гарантийный срок для всей техники, которую ввезли в страну еще до ухода Apple из России зимой 2022 года. При этом какие‑то оригинальные комплектующие все же поступают на российский рынок через страны СНГ.

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