В авторизованных сервисных центрах Apple в России закончились оригинальные комплектующие

Авторизованные сервисные центры Apple в России перестали ставить оригинальные комплектующие на iPhone и Macbook при ремонте. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на аналитика Сергея Вильянова.
В феврале 2024 года Apple полностью прекратила поставки в Россию комплектующих для ремонта своих гаджетов, а запас деталей в авторизованных сервисных центрах (АСЦ) компании закончился.
При этом центры продолжают работать. По информации с официального сайта Apple, только в Москве таких точек не меньше шести. С нехваткой оригинальных комплектующих АСЦ столкнулись летом 2023-го, а в декабре полностью прекратились поставки деталей для iPhone 14 и 15.
Как рассказали изданию представители сети restore:, в феврале этого года истек гарантийный срок для всей техники, которую ввезли в страну еще до ухода Apple из России зимой 2022 года. При этом какие‑то оригинальные комплектующие все же поступают на российский рынок через страны СНГ.