В авторизованных сервисных центрах Apple в России закончились оригинальные комплектующие

Как рассказали изданию представители сети restore:, в феврале этого года истек гарантийный срок для всей техники, которую ввезли в страну еще до ухода Apple из России зимой 2022 года. При этом какие‑то оригинальные комплектующие все же поступают на российский рынок через страны СНГ.