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СМИ: Минпромторг подготовил список товаров и брендов для параллельного импорта

Денис Ламехов
Сегодня в 9:00

Министерство промышленности и торговли подготовило список товаров для параллельного импорта, пишут «Интерфакс» и «Известия» со ссылкой на приказ ведомства.

Параллельный импорт не требует разрешения от правообладателя на ввоз товаров в страну. Так, согласно сообщениям СМИ, в перечень вошли:

— Одежда и обувь вне зависимости от бренда;

— Смартфоны и электроника Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel;

— Игровые приставки XBox, PlayStation, Nintendo;

— Бытовая техника Electrolux, Miele, Siemens, Dyson;

— Автомобили Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover, GMC, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Mack;

— Двигатели и их комплектующие Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen;

— Шины Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone;

— Оборудование для ряда отраслей, включая добычу полезных ископаемых, электроэнергетику, железнодорожный и судоходный транспорт, сельское хозяйство, лесную промышленность.

Согласно сообщению «Известий», в перечень не вошли ювелирные изделия и мебель за исключением сидений для транспорта. Украшения не имеют стратегического значения, российские производители смогут занять этот рынок, отмечает издание со ссылкой на министерство.

«Известия» сообщили, что в Минпромторге подтвердили подлинность документа. «Интерфакс» заявил, что ведомство, напротив, не подтвердило происхождение приказа. Согласно сообщению агентства, перечень находится на согласовании в Минюсте.

30 марта правительство России разрешило параллельный импорт. В Минпромторге подчеркивали, что это легализация не контрафакта, а поставок «оригинальных товаров по альтернативным каналам». Ранее за ввоз товаров без разрешения правообладателя импортера ожидала ответственность вплоть до 5 млн рублей штрафа, а также уничтожение товара.

11 апреля «Известия» со ссылкой на источник в Минпромторге сообщили, что ведомство предложило разрешить параллельный импорт только товаров тех брендов, которые заморозили или прекратили работу в России.

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