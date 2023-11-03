«Мой отец выглядит как хищник»: дочь Элвиса Пресли перед смертью раскритиковала байопик «Присцилла»

Издание Variety эксклюзивно опубликовало электронные письма от имени Лизы Мари Пресли, которые она отправила за четыре месяца до своей смерти. В них дочь Элвиса Пресли критикует сценарий будущего байопика «Присцилла», посвященного супруге короля рок-н-ролла.
Дочь знаменитого певца выразила «шок и ужас» по поводу того, как в сценарии изображен ее отец. Она просила режиссера ленты Софию Копполу пересмотреть свое видение персонажа и избавить ее семью от общественного презрения.
«Мой отец выглядит только как хищник и манипулятор. Как его дочь, я не вижу в этом персонаже своего отца. Читаю это и не вижу никого из своего отца в этом персонаже. Я не вижу точку зрения моей матери на моего отца. Я прочитала сценарий и вижу в нем исключительно мстительную, презрительную точку зрения», — цитирует Variety Лизу Мари Пресли.
Мировая премьера «Присциллы» состоялась 3 ноября, а в России фильм начнут показывать 8 февраля 2024 года. Главную роль сыграла Кейли Спэни («Мейр из Исттауна»), а роль Элвиса Пресли — Джейкоб Элорди («Эйфория»).
Лента основана на мемуарах «Элвис и я», которые написала сама Присцилла Пресли. Она расскажет о знакомстве супругов и первой влюбленности, а также о последующих драмах, происходивших в браке.
Лиза Мари Пресли скончалась 13 января 2023 года. Судмедэксперты округа Лос-Анджелес заявили, что причиной смерти стали спайки (рубцовой ткани), образовавшиеся после операции для снижения веса, которая была сделана много лет назад.