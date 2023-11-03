Реклама
Новости

«Мой отец выглядит как хищник»: дочь Элвиса Пресли перед смертью раскритиковала байопик «Присцилла»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:46

Издание Variety эксклюзивно опубликовало электронные письма от имени Лизы Мари Пресли, которые она отправила за четыре месяца до своей смерти. В них дочь Элвиса Пресли критикует сценарий будущего байопика «Присцилла», посвященного супруге короля рок-н-ролла.

Дочь знаменитого певца выразила «шок и ужас» по поводу того, как в сценарии изображен ее отец. Она просила режиссера ленты Софию Копполу пересмотреть свое видение персонажа и избавить ее семью от общественного презрения.

«Мой отец выглядит только как хищник и манипулятор. Как его дочь, я не вижу в этом персонаже своего отца. Читаю это и не вижу никого из своего отца в этом персонаже. Я не вижу точку зрения моей матери на моего отца. Я прочитала сценарий и вижу в нем исключительно мстительную, презрительную точку зрения», — цитирует Variety Лизу Мари Пресли.

Мировая премьера «Присциллы» состоялась 3 ноября, а в России фильм начнут показывать 8 февраля 2024 года. Главную роль сыграла Кейли Спэни («Мейр из Исттауна»), а роль Элвиса Пресли — Джейкоб Элорди («Эйфория»).

Лента основана на мемуарах «Элвис и я», которые написала сама Присцилла Пресли. Она расскажет о знакомстве супругов и первой влюбленности, а также о последующих драмах, происходивших в браке.

Лиза Мари Пресли скончалась 13 января 2023 года. Судмедэксперты округа Лос-Анджелес заявили, что причиной смерти стали спайки (рубцовой ткани), образовавшиеся после операции для снижения веса, которая была сделана много лет назад.

расскажите друзьям
люди
Элвис ПреслиЛиза ПреслиПрисцилла Пресли
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»