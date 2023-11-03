«Мой отец выглядит как хищник»: дочь Элвиса Пресли перед смертью раскритиковала байопик «Присцилла»

«Мой отец выглядит только как хищник и манипулятор. Как его дочь, я не вижу в этом персонаже своего отца. Читаю это и не вижу никого из своего отца в этом персонаже. Я не вижу точку зрения моей матери на моего отца. Я прочитала сценарий и вижу в нем исключительно мстительную, презрительную точку зрения», — цитирует Variety Лизу Мари Пресли.