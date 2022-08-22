«Элвис» стал вторым самым кассовым биографическим фильмом о музыканте

«Элвис» занял второе место в рейтинге самых кассовых биографических фильмов о музыканте. Фильм собрал по всему миру 269,7 млн долларов, передает Collider.

Обгоняет «Элвиса» другой фильм о музыканте — «Богемская рапсодия», вышедшая в 2018 году с Рами Малеком в главной роли. Она собрала в мировом прокате 910 млн долларов. Издание уверено, что «Элвису» ее не удастся обогнать, потому что кинотеатральный релиз картины подходит к концу.

Мировая премьера «Элвиса» состоялась 24 июня. В России фильм должны были показать 14 июля.

Картина рассказывает о встрече Элвиса Пресли со своим наставником и менеджером. Тот заметил неординарный талант и впоследствии прошел вместе с музыкантом весь звездный путь. Также картина затронет и другие страницы из жизни певца.

В частности, зрители узнают о романе Элвиса и его будущей жены Присциллы — ее в ленте сыграла Оливия ДеДжондж. В центре истории будет скандальное творчество Пресли, вызывавшее одновременно восхищение и возмущение в 1950-х.

Пресли сыграл Остин Батлер, а его менеджера — Том Хэнкс. Батлер сам спел многие известные песни Элвиса, а композитор смешал его вокал с вокалом певца для аутентичности.