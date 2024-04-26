Селин Дион рассказала, как свадебная тиара привела ее в больницу сразу после торжества

Селин Дион познакомилась со своим будущим мужем Рене Анжелилом, когда была еще подростком. В возрасте около 20 лет она начала встречаться с ним, а спустя три года пара объявила о помолвке. Селин и Рене поженились в соборе Нотр-Дам в Монреале. В 2001 году у супругов родился сын, а в 2010 году — еще двое детей. В 2016 году Анжелил скончался от рака в возрасте 73 лет.