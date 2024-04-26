Селин Дион рассказала, как свадебная тиара привела ее в больницу сразу после торжества

Канадская певица Селин Дион рассказала в интервью для Vogue о своем свадебном наряде, который артистка надела в 1994 году для бракосочетания с Рене Анжелилом. Он привел к тому, что Дион потребовалась медицинская помощь сразу после торжества.
На церемонию певица надела массивную тиару с длинной фатой. Дион репетировала заранее, как она будет идти к алтарю в этом сложном наряде. Но артистка не учла, что пол в зале для бракосочетания из другого материала, за который фата может цепляться.
Свою ошибку Дион осознала прямо в разгар торжества. Поскольку возможности подобрать вуаль у нее уже не было, певица прошла весь путь до алтаря, несмотря на неприятные тянущие ощущения под тиарой. С головы артистки та не упала, поскольку была пришита к ее волосам.
Когда невеста после окончания праздника, наконец, сняла головной убор, она обнаружила под ним шрам. На следующий день на лбу у Дион появилась огромная шишка.
«Я проснулась, взглянула на себя в зеркало и обнаружила, что у меня шишла размером с яйцо прямо в середине лба. Я посмотрела на своего мужа и сказала: „Ха, уже слишком поздно, мы женаты“», — вспомнила Дион.
Она отметила, что из‑за полученной травмы ей пришлось обратиться к врачу и пить антибиотики на протяжение примерно трех недель.
Селин Дион познакомилась со своим будущим мужем Рене Анжелилом, когда была еще подростком. В возрасте около 20 лет она начала встречаться с ним, а спустя три года пара объявила о помолвке. Селин и Рене поженились в соборе Нотр-Дам в Монреале. В 2001 году у супругов родился сын, а в 2010 году — еще двое детей. В 2016 году Анжелил скончался от рака в возрасте 73 лет.
Несколько лет спустя, в 2022 году, Дион сообщила о собственной болезни. У певицы диагностировали синдром мышечной скованности, или синдром жесткого человека — редкое неврологическое заболевание, которым страдает один из миллиона. Из‑за него турне «Courage», намеченное на весну 2023-го, было перенесено на 2024-й, а затем и вовсе отменено.
Синдром жесткого человека — редкое неврологическое заболевание, которым страдает один из миллиона. Лекарства от болезни не существует, но недуг можно лечить с помощью инъекций специальных антител, противотревожных препаратов и мышечных релаксантов.
Ранее Селин рассказала в своих соцсетях, как болезнь влияет на ее жизнь. По словам певицы, из‑за спазмов у нее возникали трудности при ходьбе. Еще она не могла полноценно пользоваться голосовыми связками, чтобы петь, как раньше. Сестра певицы поделилась, что та больше не контролирует свои мышцы.