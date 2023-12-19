Селин Дион больше не контролирует свои мышцы из‑за синдрома жесткого человека

«Со мной рядом работает отличная команда врачей, которые помогают мне выздороветь, и мои драгоценные дети, которые поддерживают меня и дают мне надежду. Я каждый день усердно работаю с терапевтом по спортивной медицине, чтобы вернуть себе силы и способность снова выступать, но должна признать, что это непросто», — говорила она.