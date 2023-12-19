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Селин Дион больше не контролирует свои мышцы из‑за синдрома жесткого человека

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:09

Сестра Селин Дион Клодетт рассказала канадскому изданию 7 Jours, что певица больше не контролирует свои мышцы из‑за синдрома мышечной скованности (или жесткого человека).

По ее словам, певица продолжает упорно работать над собой. Клодетт добавила, что «и в наших, и в ее мечтах цель — вернуться на сцену», однако пока неясно, насколько это вероятно.

«Голосовые связки — это мышцы, и сердце — тоже мышца. Поскольку это случай один на миллион, ученые не проводили столько исследований, потому что это коснулось не так уж много людей», — сказала она.

О диагнозе Селин стало известно в декабре 2022 года. Из‑за этого турне «Courage», намеченное на весну 2023-го, было перенесено на 2024-й, а затем и вовсе отменено.

Синдром жесткого человека — редкое неврологическое заболевание, которым страдает один из миллиона. Лекарства от болезни не существует, но недуг можно лечить с помощью инъекций специальных антител, противотревожных препаратов и мышечных релаксантов.

Ранее Селин рассказала в своих соцсетях, как болезнь влияет на ее жизнь. По словам певицы, из‑за спазмов у нее возникали трудности при ходьбе. Еще она не могла полноценно пользоваться голосовыми связками, чтобы петь, как раньше.

«Со мной рядом работает отличная команда врачей, которые помогают мне выздороветь, и мои драгоценные дети, которые поддерживают меня и дают мне надежду. Я каждый день усердно работаю с терапевтом по спортивной медицине, чтобы вернуть себе силы и способность снова выступать, но должна признать, что это непросто», — говорила она.

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