Документальный фильм о Селин Дион и ее болезни выйдет в июне на Prime Video

Сегодня в 19:19
Фото: celinedion

Документальный фильм о канадской певице Селин Дион и ее борьбе с синдромом мышечной скованности, также известного как синдром жесткого человека, выйдет на стриминговом сервисе Prime Video в июне. Об этом сообщил ABC.

Премьера ленты под названием «I Am: Celine Dion» («Я: Селин Дион») запланирована на 25 июня. Картину сняла режиссер Айрин Тейлор, ранее выпустившая фильм «Реальный Слендермен».

Кинематографистка рассказала о том, как изменилась жизнь всемирно известной артистки после страшного диагноза. Создатели ленты утверждают, что она станет «любовным письмом к поклонникам» Дион.

Фильм поделится, как музыка сопровождала и вела певицу по жизни, а также продемонстрирует «стойкость человеческого духа» перед лицом трудностей. По словам самой Дион, с помощью ленты она подводит итоги своей карьеры.

«Я осознала, как сильно я скучала по этому — возможности видеть моих поклонников. Во время своего отсутствия я решила, что хочу задокументировать эту часть моей жизни, попытаться повысить осведомленность об этой малоизвестной болезни, помочь другим людям с таким же диагнозом», — прокомментировала артистка.

О диагнозе Селин стало известно в декабре 2022 года. Из‑за этого турне «Courage», намеченное на весну 2023-го, было перенесено на 2024-й, а затем и вовсе отменено.

Синдром жесткого человека — редкое неврологическое заболевание, которым страдает один из миллиона. Лекарства от болезни не существует, но недуг можно лечить с помощью инъекций специальных антител, противотревожных препаратов и мышечных релаксантов.

Ранее Селин рассказала в своих соцсетях, как болезнь влияет на ее жизнь. По словам певицы, из‑за спазмов у нее возникали трудности при ходьбе. Еще она не могла полноценно пользоваться голосовыми связками, чтобы петь, как раньше. Сестра певицы поделилась, что та больше не контролирует свои мышцы.

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