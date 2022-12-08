Селин Дион призналась, что страдает от синдрома мышечной скованности. Из‑за него она не может петь

Канадская певица Селин Дион рассказала на своей странице в инстаграме*, что страдает от редкого неврологического недуга — синдрома мышечной скованности. Из‑за него артистке придется отказаться от ряда концертов, запланированных на 2023 год.
Шоу, намеченные на весну 2023 года, пройдут в 2024 году, а восемь летних концертов певицы будут отменены. Причиной этого стали многочисленные спазмы, которые мешают Дион гастролировать и выступать.
Певица рассказала, что сталкивалась с проблемами со здоровьем в течение долгого времени. Недавно Дион диагностировали синдром мышечной скованности, который, по ее словам, затрагивает одного человека среди миллиона.
«К сожалению, спазмы затрагивают все аспекты моей ежедневной жизни. Иногда они приводят к сложностям в ходьбе, не позволяя мне использовать мои голосовые связки и петь так, как я привыкла это делать», — отметила Дион.
Артистка заявила, что занимается каждый день со специалистами в надежде вернуть свою силу и способность выступать. «Все, что я знаю, — это пение. Это то, что я делала всю мою жизнь. Это то, что я люблю делать больше всего», — подчеркнула Дион.
«У меня нет другого выбора, кроме как сконцентрироваться на моем здоровье, в данный момент. И у меня есть надежда, что я на пути к выздоровлению», — добавила певица.
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