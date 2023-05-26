Селин Дион отменила все концерты мирового тура из‑за болезни

Канадская певица Селин Дион отменила все концерты, запланированные до апреля 2024 года, из‑за болезни. Об этом артистка написала в своих соцсетях.
Дион призналась, что «с невероятным разочарованием» сообщает поклонникам об отмене мирового тура «Courage World Tour». Во время него певица должна была посетить европейские города.
«Мне так жаль разочаровывать всех вас еще раз. Я очень усердно работаю, чтобы восстановить свои силы, но гастролировать может быть очень тяжело, даже когда ты готов на сто процентов», — заявила она.
Дион отметила, что с ее стороны было бы «нечестно продолжать откладывать концерты», поэтому она решила отменить их. «Я хочу, чтобы вы все знали, я не сдаюсь… и не могу дождаться увидеть вас снова», — добавила певица.
Ранее Селин Дион уже переносила концерты, намеченные на весну 2023 года. Причиной стал редкий неврологический недуг — синдром мышечной скованности.