Кеке Палмер и певица SZA снимутся в комедии от Иссы Рэй

Актриса Кеке Палмер, известная по сериалу «Королевы крика» и хоррору «Нет», и певица SZA снимется в комедии от продюсера Иссы Рэй («Белая ворона», «Сладкая парочка»). Об этом сообщил Deadline.
У проекта пока нет названия. Известно, что его разработает компания TriStar Pictures. Режиссером выступит Лоуренс Ламонт, а сценарий напишет Сайрита Синглтон — они сотрудничали с Рэй при создании сериала «Настоящий рэп».
Детали сюжета кинематографисты держат в секрете. По информации СМИ, фильм расскажет историю о подругах. Сопродюсерами комедии станут Сара Дия Растоги, Дениз Дэвис, Чарльз Д. Кинг, Джеймс Лопес и Поппи Хэнкс.
В создании ленты приняли участие члены лаборатории CoCre в Sony Pictures. В ней работают начинающие сценаристы с разным опытом — они развивают оригинальные идеи.