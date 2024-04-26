Кеке Палмер и певица SZA снимутся в комедии от Иссы Рэй

Вчера в 22:58
Фото: keke

Актриса Кеке Палмер, известная по сериалу «Королевы крика» и хоррору «Нет», и певица SZA снимется в комедии от продюсера Иссы Рэй («Белая ворона», «Сладкая парочка»). Об этом сообщил Deadline.

У проекта пока нет названия. Известно, что его разработает компания TriStar Pictures. Режиссером выступит Лоуренс Ламонт, а сценарий напишет Сайрита Синглтон — они сотрудничали с Рэй при создании сериала «Настоящий рэп».

Детали сюжета кинематографисты держат в секрете. По информации СМИ, фильм расскажет историю о подругах. Сопродюсерами комедии станут Сара Дия Растоги, Дениз Дэвис, Чарльз Д. Кинг, Джеймс Лопес и Поппи Хэнкс.

В создании ленты приняли участие члены лаборатории CoCre в Sony Pictures. В ней работают начинающие сценаристы с разным опытом — они развивают оригинальные идеи.

Ранее стало известно, что Кеке Палмер сыграет в экшн-триллере «Неведомые годы». Также она появится в комедии «Пикап» Эдди Мерфи.

До этого Палмер приняла участие в фильме «Это я… сейчас: История любви» по мотивам жизни Дженнифер Лопес. SZA же в 2024 году получила три награды «Грэмми».

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