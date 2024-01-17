Дженнифер Лопес представила трейлер фильма по мотивам ее жизни. Он выйдет на Prime Video

На ютуб-канале певицы и актрисы Дженнифер Лопус появился трейлер фильма «Это я… сейчас: История любви», основанного на жизни и карьере артистки.
Ленту снял режиссер и клипмейкер Дейв Майерс, известный по триллеру «Попутчик» с Шоном Бином. Проект выйдет 16 февраля на стриминговом сервисе Prime Video.
Он станет «кинематографической одиссеей, пропитанной мифологическими сюжетами и личным исцелением» и расскажет историю Лопес ее собственными глазами.
«Это панорама с фантастическими комтюмами, захватывающей хореографией и звездами в эпизодических ролях, которая представляет собой интроспективную ретроспективу неунывающего сердца Дженнифер», — рассказали в описании проекта.
Лопес исполнила центральную роль в проекте и выступила соавтором сценария. Над картиной также работал муж певицы Бен Аффлек. В актерский состав ленты вошли Тревор Ноа, Ким Петрас, Post Malone, София Вергара, Кеке Палмер и другие артисты.
«Я уже много лет так не нервничала, не волновалась, не боялась и не была рада поделиться чем‑то с вами», — прокомментировала релиз трейлера Лопес.