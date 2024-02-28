Ева Лонгория и Исмаэль Крус Кордова снимутся в комедии «Пикап» Эдди Мерфи

Продюсировать проект будут Джон Дэвид и Джон Фокс из Davis Entertainment, Мерфи и Чарис Хьюитт-Вебстер из Eddie Murphy Productions, а также Стори. Исполнительными продюсерами станут Джереси Стейн, Мара Стори, Берроуз, Мидер и Росс Фэнгер.