Ева Лонгория и Исмаэль Крус Кордова снимутся в комедии «Пикап» Эдди Мерфи

Сегодня в 01:03
Фото: из соцсетей Исмаэля Круса Кордовы

Американская актриса Ева Лонгория и звезда сериала «Властелин колец: Кольца власти» Исмаэль Крус Кордова снимутся в комедии «Пикап» Эдди Мерфи. Об этом сообщил Deadline.

Помимо них, в актерский состав картины войдут Джек Кеси («Убийца», «Незваные гости») и Маршон Линч («Неудачницы»). Также в фильме сыграют Пит Дэвидсон («Тела, тела, тела»), Кеке Палмер («Стриптизерши») и Эндрю Дайс Клэй («Звезда родилась»).

Детали о сюжете комедии держатся в секрете. Режиссером ленты станет Тим Стори («Фантастическая четверка»), а сценаристами выступят Мэтт Мидер и Кевин Берроуз (оба — «Прибор»).

Продюсировать проект будут Джон Дэвид и Джон Фокс из Davis Entertainment, Мерфи и Чарис Хьюитт-Вебстер из Eddie Murphy Productions, а также Стори. Исполнительными продюсерами станут Джереси Стейн, Мара Стори, Берроуз, Мидер и Росс Фэнгер.

Ранее стало известно, что Ева Лонгория появится в четвертом сезоне детективной комедии «Убийства в одном здании». Вместе с ней в проекте примут участие Мартин Шорт, Стив Мартин, Селена Гомес, Мерил Стрип и Молли Шеннон.

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