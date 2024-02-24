SZA выпустила сингл «Saturn»

SZA поделилась новым синглом «Saturn», который впервые прозвучал в рекламе Mastercard на «Грэмми». В песне исполнительница мечтает сбежать из этого мира — к примеру, на Сатурн, где «жизнь лучше».

«Saturn» вышел вместе с концертной, инструментальной и ускоренной версиями, а также а капелла. Трек может войти в альбом под названием «Lana».