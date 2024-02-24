SZA выпустила сингл «Saturn»

SZA поделилась новым синглом «Saturn», который впервые прозвучал в рекламе Mastercard на «Грэмми». В песне исполнительница мечтает сбежать из этого мира — к примеру, на Сатурн, где «жизнь лучше».
«Saturn» вышел вместе с концертной, инструментальной и ускоренной версиями, а также а капелла. Трек может войти в альбом под названием «Lana».
Недавно SZA представила неизданную песню, которая пока что носит название «DTM», на мероприятии Apple Live в Нью-Йорке. В 2023 году она выпустила сингл «Slime You Out» с участием Дрейка.
В 2024 году SZA получила три награды «Грэмми» — за лучший прорывной R’n’B-альбом («SOS»), лучшую R’n’B-песню («Snooze») и лучшее поп-выступление дуэта («Ghost in the Machine» с Фиби Бриджерс).
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