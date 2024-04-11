Кеке Палмер сыграет в триллере «Неведомые боги»

Сегодня в 02:06
Фото: из соцсетей Кеке Палмер

Американская актриса и певица Кеке Палмер, известная по сериалу «Королевы крика» и хоррору «Нет», сыграет в экшн-триллере «Gods Unknown». Об этом сообщил Deadline.

Фильм снимет режиссер Стефано Соллима, среди работ которого — сериал «Гоморра» и лента «Убийца 2. Против всех». Он поставит картину по сценарию Эндрю Баррера и Гейба Феррари, написавших «Человека-муравья и Осу».

Действие триллера развернется в Центральной Африке, где набирает обороты политико-религиозное движение, во главе которого — военачальник. По слухам, лидер движения обладает сверхъестественными способностями.

Сомневаясь в этом, ЦРУ направляет в Африку аналитика в сопроовождении отряда элитных спецназовцев. Вместе им предстоит выяснить правду о загадочном главе культа и его последователях.

Палмер сыграет сотрудницу ЦРУ Кейт Ванс. Кто еще войдет в актерский состав проекта, пока неизвестно. Когда «Неведомые боги» появятся на экранах, также еще неясно.

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