«Карина» установила новый рекорд якутского кино

За одиннадцать дней проката фильм «Карина» заработал 34,8 млн рублей и стал самым кассовым в якутском кино. Данные о сборах ленты Марианны Сиэгэн можно посмотреть на сайте Фонда кино.
Сюжет «Карины» основан на реальных событиях. «Тайга не щадит никого, но храбрая Карина Чикитова в 4 года чудом смогла выжить со своей собакой Найдой после 12 дней скитаний по бескрайнему лесу. Семья, волонтеры и спасатели прочесывали сотни километров, а шансов с каждым днем становилось все меньше», — говорится в синопсисе фильма.
Фильм примерно за 30 млн рублей сняла студия Art Doydu. Ранее самым кассовым якутским фильмом была картина Степана Бурнашева «Айта», которая за все время проката заработала 26,4 млн рублей, а за те же одиннадцать дней — 18,1 млн. Также «Карина» побила рекорд по количеству зрителей среди якутских проектов — более 82 тыс. (предыдущий рекордсмен — более 79,8 тыс.).
В прошлом году у фильма «Айта» Минкультуры отозвало прокатное удостоверение, сославшись на жалобы зрителей. Режиссер Бурнашев назвал решение ведомства «грустным и абсурдным», а критики и киноведы заступились за ленту.