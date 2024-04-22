«Карина» установила новый рекорд якутского кино

Фильм примерно за 30 млн рублей сняла студия Art Doydu. Ранее самым кассовым якутским фильмом была картина Степана Бурнашева «Айта», которая за все время проката заработала 26,4 млн рублей, а за те же одиннадцать дней — 18,1 млн. Также «Карина» побила рекорд по количеству зрителей среди якутских проектов — более 82 тыс. (предыдущий рекордсмен — более 79,8 тыс.).