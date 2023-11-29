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В Минкульте объяснили отзыв прокатного удостоверения у «Айты» жалобами зрителей

Семён Гудошников
Сегодня в 18:30

Минкульт отозвал прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта» из‑за негативной реакции зрителей в соцсетях. Об этом в ходе правительственного часа в Госдуме заявила глава министерства Ольга Любимова.

«По поводу фильма „Айта“ было очень много обращений со стороны граждан. Фильм вызвал очень неоднозначную реакцию. Мы знаем, как болезненно относятся к любому упоминанию самой тематики — межнациональной розни в нашем обществе, насколько это постоянно спорная тема… Когда фильм появился на онлайн-платформе, вызвал очень резко негативную реакцию и в социальных сетях», — цитирует ее слова РИА «Новости».

По сюжету «Айты» жители якутского села подозревают русского полицейского Афанасия в растлении и доведении до самоубийства девочки Айты. Она покончила с собой, оставив записку с именем Афанасия. Вооруженная толпа требует расправы, но коллега подозреваемого намерен докопаться до правды быстрее, чем состоится суровый самосуд.

«Айта» — 13-я по счету картина режиссера Степана Бурнашева. Она успела стать самым кассовым якутским фильмом, но в сентябре Роскомнадзор запретил ее показ, усмотрев в ней «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России».

Режиссер заявил, что не понял претензий регулятора, и отметил, что одна из проблем в фильме — огульное обвинение всего и вся, основанное на неподтвержденной информации.

Сообщество киноведов и кинокритиков выразило протест в связи с отзывом прокатного удостоверения у «Айты». «Картина Бурнашева ни в коей мере не разжигает межнациональные противоречия, а однозначно осуждает самоуправство, чем бы оно ни было вызвано. А вот запрет произведенного в Якутии фильма, который осуществлен двумя федеральными ведомствами, точно не способствует единству народов России», — говорится в их открытом письме Минкульту и Роскомнадзору.

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