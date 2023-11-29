В Минкульте объяснили отзыв прокатного удостоверения у «Айты» жалобами зрителей

Сообщество киноведов и кинокритиков выразило протест в связи с отзывом прокатного удостоверения у «Айты». «Картина Бурнашева ни в коей мере не разжигает межнациональные противоречия, а однозначно осуждает самоуправство, чем бы оно ни было вызвано. А вот запрет произведенного в Якутии фильма, который осуществлен двумя федеральными ведомствами, точно не способствует единству народов России», — говорится в их открытом письме Минкульту и Роскомнадзору.