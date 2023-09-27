Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта»

У якутской драмы «Айта» Степана Бурнашева отозвано прокатное удостоверение, заметил корреспондент «Ведомостей» в реестре Минкультуры. Теперь ленту запрещено показывать в кинотеатрах и на стримингах.
«Айта» — это фильм о гибели старшеклассницы и поисках убийцы. Местные жители, наслушавшись догадок, полностью уверены в виновности полицейского Афанасия, подвозившего девушку после вечеринки с одноклассниками в тот вечер. Вооруженная толпа требует расправы, но следователь намерен докопаться до правды быстрее, чем состоится суровый самосуд.
Минкульт выдал прокатное удостоверение «Айте» в феврале 2022 года. После кинотеатрального проката фильм должны были показать онлайн-кинотеатры «Кинопоиск», Okko, Wink, Premier.
13-я по счету картина Бурнашева успела стать самым кассовым якутским фильмом, но в сентябре Роскомнадзор запретил ее показ, усмотрев в ней «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России». Режиссер же заявил, что не понял претензий регулятора, и отметил, что эта «история как раз о том, что деление людей на своих и чужих может привести к трагедии».