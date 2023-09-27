Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта»

13-я по счету картина Бурнашева успела стать самым кассовым якутским фильмом, но в сентябре Роскомнадзор запретил ее показ, усмотрев в ней «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России». Режиссер же заявил, что не понял претензий регулятора, и отметил, что эта «история как раз о том, что деление людей на своих и чужих может привести к трагедии».