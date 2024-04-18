Канье Уэста заподозрили в нападении на мужчину, который домогался его жены

В 2022 году Уэст уже был под следствием по делу о нападении на человека, который, по словам артиста, провоцировал его. «Он вел себя очень агрессивно. Я вам скажу, эта синяя ковидная маска от нокаута его не спасла бы», — рассказал артист, которому тогда не предъявили обвинений.