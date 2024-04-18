Канье Уэста заподозрили в нападении на мужчину, который домогался его жены

В отношении Канье Уэста начали расследование по делу о нападении на человека, который «схватил» жену артиста Бьянку Цензори во время инцидента в Лос-Анджелесе, передает The Guardian.
Представители рэпера подчеркнули, что слово «схватил» неадекватно описывает произошедшее. «На Бьянку было совершено нападение. Мужчина не просто столкнулся с ней. Он засунул руки под ее платье, положил их на ее тело, схватил за талию, закружил и посылал воздушные поцелуи», — заявили они.
В 2022 году Уэст уже был под следствием по делу о нападении на человека, который, по словам артиста, провоцировал его. «Он вел себя очень агрессивно. Я вам скажу, эта синяя ковидная маска от нокаута его не спасла бы», — рассказал артист, которому тогда не предъявили обвинений.
Скандалы сопровождают Йе все последние годы. В октябре 2022 года компания adidas разорвала партнерство с Уэстом из‑за его антисемитских высказываний. В частности, он появился в футболке с надписью «White Lives Matter» на Неделе моды в Париже и написал в твиттере, что перейдет «в смертельный режим 3 против еврейского народа», отсылая к шкале DEFCON вооруженных сил США.
В конце 2022 года рэпер признался в симпатии к Гитлеру, пожаловался на «еврейские СМИ», а также опубликовал в твиттере изображение свастики, вписанное в звезду Давида.
Год спустя певец опубликовал в своих соцсетях пост, в котором извинился за свои антисемитские высказывания, однако вскоре журналисты TMZ выяснили, что публикация была, скорее всего, создана с помощью нейросети.